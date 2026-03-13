Marihuana, kokain, amfetamin... Eksplozija narkoscene u Zagrebu, brojke o porastu kriminala će vas sablazniti

Zagrepčani sve više posežu za drogama – policija bilježi nagli rast kaznenih djela povezanih s narkoticima, kojih je prošle godine bilo čak 76,7 posto više nego godinu ranije. Prema najnovijim policijskim podacima, broj kaznenih djela vezanih uz zlouporabu opojnih droga u glavnom gradu skočio je za čak 76,7 posto u samo godinu dana, što je jedan od najvećih godišnjih skokova u posljednjim godinama.

Na području Grada Zagreba tijekom 2025. godine prijavljeno je 235 kaznenih djela zlouporabe droga, dok ih je godinu ranije bilo znatno manje. Istodobno je policija značajno pojačala zapljene narkotika, pa je tijekom godine provedeno 1.738 zapljena droge, što je 10,1 posto više nego 2024. godine. Zagreb pritom čini čak 91 posto svih zapljena na području Policijske uprave zagrebačke, što jasno pokazuje da je ilegalno tržište droga najvećim dijelom koncentrirano upravo u glavnom gradu. Statistika zapljena pokazuje da marihuana i dalje dominira zagrebačkim tržištem droga. Policija je zabilježila 1.180 zapljena konoplje tipa droga, što čini gotovo 62 posto svih zapljena. Slijede amfetamin s 223 zapljene, kokain sa 177 zapljena, dok su MDMA i njegovi derivati (ecstasy) zaplijenjeni u 66 slučajeva. Zabilježeno je i 14 zapljena heroina, 19 zapljena biljke kanabisa te 61 zapljena hašiša.

Kada je riječ o količinama, policija je tijekom akcija zaplijenila više od 464 kilograma marihuane, više od 69 kilograma amfetamina te preko 21 kilogram kokaina. Uz to je zaplijenjeno i više od devet kilograma hašiša te gotovo šest kilograma MDMA-a i srodnih sintetskih droga. Uz drogu je zaplijenjena i značajna količina novca i oružja, što dodatno upućuje na organiziranu preprodaju. Policija je oduzela 161.060 eura gotovine, šest pištolja, jedan revolver i jednu pušku, kao i više od 1.180 komada streljiva. U akcijama su pronađene i 72 digitalne vage, koje se najčešće koriste za vaganje i pakiranje droge prije prodaje.

Statistika bilježi i najteže posljedice narkoscene. Tijekom 2025. godine na području Policijske uprave zagrebačke zabilježena su četiri smrtna slučaja pod sumnjom na trovanje drogama. Svi podaci objavljeni su u Izvješću o stanju i kretanju sigurnosnih pokazatelja Policijske uprave zagrebačke, koje će se naći na dnevnom redu iduće sjednice Gradske skupštine Grada Zagreba.