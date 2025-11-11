Zagrebački HDZ se pobunio protiv poteza Tomaševića i SDP-a: 'To je politička cenzura'

Na dnevnom redu današnje Gradske skupštine nalazi se točka kojom se gradonačelnika Tomislava Tomaševića poziva da poduzme mjere kako bi se na koncertima i drugim javnim događajima zabranilo korištenje ustaških i fašističkih obilježja te pozdrava poput "Za dom spremni". Reakcije su, očekivano, burne, a oglasili su se i iz gradskog HDZ-a koji je, kako tvrde, iskazao zabrinutost zbog takozvane "političke cenzure". Priopćenje koje potpisuje predsjednik Ivan Matijević prenosimo u cjelosti.

"Zabrinuti smo najavom gradonačelnika i lijeve koalicije da na današnjoj sjednici Gradske skupštine zabrani održavanje koncerta Marka Perkovića Thompsona u Zagrebu 28.12.2025. Pod izlikom tobožnjeg “uvođenja kriterija” Možemo i SDP uvode političku cenzuru i postavljaju se iznad zakona i sudova.

Podsjetimo, hrvatski sudovi pravomoćno su utvrdili da izvođenje pjesme “Bojna Čavoglave” i njezin uvodni pozdrav “Za dom spremni” u tom specifičnom kontekstu nije govor mržnje, niti prekršaj, već umjetničko i povijesno izražavanje u obliku domoljubne

budnice iz razdoblja Domovinskog rata. Jednako tako, „Za dom spremni“ na odori branitelja HOS-a iz Domovinskog rata predstavlja borbu za današnju HRVATSKU slobodu i samostalnost, a ne za nekakvu NDH, kako nas uporno uvjeravaju neki radikalno lijevi političari i kolumnisti.

Umjesto prihvaćanja odluka hrvatskih sudova i dvostruke konotacije pozdrava „Za dom spremni“, gradska vlast svojim agresivnim politikama, još od ljeta, sve koji ne podržavaju zabrane i cenzure proglašava ustašama, čime nas uporno pokušavaju vratiti u

prošlost u kojoj su Hrvati međusobno ratovali jedni protiv drugih. Suvremena Hrvatska utemeljena je na Domovinskom ratu – pobjedničkom, pravednom, legitimnom, obrambenom i oslobodilačkom.

Zato pozivamo sve, uključujući i gradsku vlast, da se zajedno s nama iz HDZ-a i ostalim domoljubima, okupe oko ove najsvjetlije točke naše povijesti, umjesto da nas stalno vraćaju u prošlost, a u sadašnjosti plasiraju lažne optužbe i uvode zabrane kojima pokušavaju denuncirati Domovinski rat i njegove heroje. Zagreb treba biti grad u kom će se poštivati zakoni, u kom će se Zagrepčani osjećati slobodno i slobodno izražavati svoj ponos i domoljublje, a ne mjesto zabrana i političkih cenzura iz nekih bivših vremena", navodi se u priopćenju.