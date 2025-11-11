Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 77
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#PROSVJED TORCIDE
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#VUKOVAR
#Jean-Michel Nicolier
#GOSPODARSTVENIK GODINE
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#COVID
#HNL
Poslušaj
Prijavi grešku
OGLASILI SE PRIOPĆENJEM

Zagrebački HDZ se pobunio protiv poteza Tomaševića i SDP-a: 'To je politička cenzura'

Zagreb: Dolazak u GO HDZ-a Grada Zagreba na Zajedničku sjednicu Predsjedništva i Nacionalnog odbora HDZ-a
Davor Puklavec/PIXSELL
Autor
Hana Ivković Šimičić
11.11.2025.
u 11:21

Zabrinuti smo najavom gradonačelnika i lijeve koalicije da na današnjoj sjednici Gradske skupštine zabrani održavanje koncerta Marka Perkovića Thompsona u Zagrebu  28.12.2025.  Pod izlikom tobožnjeg “uvođenja kriterija” Možemo i SDP uvode političku cenzuru i postavljaju se iznad zakona i sudova, napominje se u priopćenju koje potpisuje predsjednik Ivan Matijević

Na dnevnom redu današnje Gradske skupštine nalazi se točka kojom se gradonačelnika Tomislava Tomaševića poziva da poduzme mjere kako bi se na koncertima i drugim javnim događajima zabranilo korištenje ustaških i fašističkih obilježja te pozdrava poput "Za dom spremni". Reakcije su, očekivano, burne, a oglasili su se i iz gradskog HDZ-a koji je, kako tvrde, iskazao zabrinutost zbog takozvane "političke cenzure". Priopćenje koje potpisuje predsjednik Ivan Matijević prenosimo u cjelosti. 

"Zabrinuti smo najavom gradonačelnika i lijeve koalicije da na današnjoj sjednici Gradske skupštine zabrani održavanje koncerta Marka Perkovića Thompsona u Zagrebu  28.12.2025.  Pod izlikom tobožnjeg “uvođenja kriterija” Možemo i SDP uvode političku cenzuru i postavljaju se iznad zakona i sudova. 

Podsjetimo, hrvatski sudovi pravomoćno su utvrdili da izvođenje pjesme “Bojna Čavoglave” i njezin uvodni pozdrav “Za dom spremni” u tom specifičnom kontekstu nije govor mržnje, niti prekršaj, već umjetničko i povijesno izražavanje u obliku domoljubne 
budnice iz razdoblja Domovinskog rata. Jednako tako, „Za dom spremni“ na odori branitelja HOS-a iz Domovinskog rata predstavlja borbu za današnju HRVATSKU slobodu i samostalnost, a ne za nekakvu NDH, kako nas uporno uvjeravaju neki radikalno lijevi političari i kolumnisti.

'ZDS', 'smrt fašizmu', 'smeće jedno', 'jugokomunistički gojenac', 'četnik': Ovo se sve danas vikalo u Saboru

Umjesto prihvaćanja odluka hrvatskih sudova i dvostruke konotacije pozdrava „Za dom spremni“, gradska vlast svojim agresivnim politikama, još od ljeta, sve koji ne podržavaju zabrane i cenzure proglašava ustašama, čime nas uporno pokušavaju vratiti u 
prošlost u kojoj su Hrvati međusobno ratovali jedni protiv drugih. Suvremena Hrvatska utemeljena je na Domovinskom ratu – pobjedničkom, pravednom, legitimnom, obrambenom i oslobodilačkom. 

Zato pozivamo sve, uključujući i gradsku vlast, da se zajedno s nama iz HDZ-a i ostalim domoljubima, okupe oko ove najsvjetlije točke naše povijesti, umjesto da nas stalno vraćaju u prošlost, a u sadašnjosti plasiraju lažne optužbe i uvode zabrane kojima pokušavaju denuncirati Domovinski rat i njegove heroje. Zagreb treba biti grad u kom će se poštivati zakoni, u kom će se Zagrepčani osjećati slobodno i slobodno izražavati svoj ponos i domoljublje, a ne mjesto zabrana i političkih cenzura iz nekih bivših vremena", navodi se u priopćenju. 

Ključne riječi
gradska skupština HDZ zds

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Zlatan Zuhrić
UZ KOLEGE IZ VEČERNJE ŠKOLE

Roast koji će zapaliti Tvornicu kulture: Zuhra slavi 40 godina karijere

Koncept ,,roastanja" postao je svjetski hit i nema veze s kuhanjem, pečenjem ili roštiljanjem. Podrazumijeva javno ruganje ili ismijavanje nekoga na temelju njihova izgleda, ponašanja ili osobnosti. Naravno, cilj je stvoriti komičnu atmosferu u kojoj se nitko zapravo ne ljuti zbog primljenih uvreda. Ovo je jedno od rijetkih izdanja u regiji koje će biti ostvareno u punom produkcijskom obliku.

Učitaj još

Kupnja