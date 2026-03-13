Tomašević traži novog šefa za važan gradski ured, ovo su uvjeti

Grad Zagreb raspisao je javni natječaj za imenovanje pročelnika Gradskog ureda za upravljanje imovinom i stanovanje. Kandidati, kako su naveli s Radićeva trga, moraju imati završen sveučilišni diplomski studij ili sveučilišni integrirani prijediplomski i diplomski studij, odnosno stručni diplomski studij pravne struke ili druge struke iz područja društvenih ili tehničkih znanosti.

Potrebno je i najmanje pet godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, kao i organizacijske sposobnosti i komunikacijske vještine potrebne za uspješno upravljanje Uredom te poznavanje rada na računalu. Kao poseban uvjet navodi se položen državni ispit II. razine.

Podsjetimo i kako će Azra Sarić, od 1. travnja biti imenovana pročelnicom takozvanog "megaureda" odnosno Gradskog ureda za izgradnju, prostorno uređenje, graditeljstvo i obnovu. Specijalistica ekoinženjerstva i magistrica inženjerka građevinarstva, Ured je i privremeno vodila nakon umirovljenja Stanka Kordića. Prije toga bila je voditeljica Odjela za građenje i održavanje površina javne namjene unutar istog ureda. A. Sarić, kako piše u rješenju o imenovanju, ima više od 11 godina ukupnog radnog iskustva koje je ujedno radno iskustvo na odgovarajućim poslovima, ima položen državni ispit te ispit za samostalnu upravnu referenticu.