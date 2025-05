Jaska slavi 165 godina kazališta: Mladi glumci Kazališta Škrabe u Domu kulture uprizorit će ključne događaje iz povijesti

Prvo kazalište u Jaski osnovano je u vrijeme dok ondje još nije bilo ni struje, a željeznica je tek bila u povojima. Jaskanci se, naime, kazalištem bave punih 165 godina, a veliku obljetnicu proslavit će predstavom "165 godina kazališta u Jaski" koja će se odigrati u utorak, s početkom u 20 sati, u prostorima tamošnjeg Doma kulture na adresi Ante i Davida Starčevića 1.

Priprema ju veliki glumački, pjevački i plesački ansambl Kazališta Škrabe, a mladi jaskanski glumci posjetitelje će kroz 73 uloge upoznati s divnom jaskanskom kazališnom prošlosti i vizionarom Lukom Vrankom, ali i s najbitnijim ljudima, predstavama i programima vezanima uz kazalište tijekom proteklih godina.

– Nevjerojatna je činjenica da se Jaskanci bave kazalištem već punih 165 godina. Najzaslužniji za to svakako je legendarni Luka Vranko, učitelj i ravnatelj u jaskanskoj osnovnoj školi od 1859. do 1888. koji je Dobrovoljno kazališno društvo pokrenuo 1860. Bila je to prva kazališna skupina u povijesti grada Jastrebarskog – ističu organizatori.

Posebno će, dodaju, biti istaknuto zlatno razdoblje jaskanskog kazališnog života, proteklih 57 godina, u kojima je umjetnički voditelj, redatelj i autor tekstova većine hit-predstava Kazališta Nino Škrabe, autor teksta i redatelj dijelova i ove predstave. Ulaznice stoje pet eura, a nabaviti ih možete u Trgovini "Fifa" (Braće Kazić 3, Jastrebarsko) ili rezervirati na mail: kazaliste.skrabe@gmail.com.

– Dođite u Kazalište, uputite se zajedno s nama u ovu uzbudljivu kazališnu pustolovinu, pogledajte kako je nastajala vrijedna jaskanska kazališna tradicija te u kakvom bogatstvu kazališnih postignuća i talenata sada možemo uživati – poručuju.