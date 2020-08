Jarun nije temeljito očišćen od Univerzijade, ako želimo trenirati, moramo ukloniti na tisuće lopoča

Naši vrhunski veslači svakog se ljeta bave neobičnom aktivnošću.

Njihova vesla privremeno svakoga dana u srpnju i kolovozu pretvaraju se u lopate kojima s veslačke staze pokušavaju ukloniti lokvanje i drugo jezersko bilje koje im ometa treninge. Jednu je takvu akciju u petak zabilježio naš fotoreporter, a Darko Mikšić, izbornik hrvatske veslačke reprezentacije objasnio nam je o čemu je riječ.

- Već smo se navikli. U srpnju i kolovozu svakodnevno skupljamo i uklanjamo lopoče sa staze, iznosimo ih na splav pa se to odvozi negdje. Sizifov je to posao. Kada sve očistimo, idućeg nas dana dočekaju novi lopoči - rezignirano nam govori izbornik hrvatske veslačke reprezentacije koja je osvojila desetak olimpijskih medalja. Na zapuštenoj jarunskoj stazi treniraju i olimpijskim zlatom višestruko ovjenčana braća Sinković.

Ljeti je, kaže, najgore. Lopoči i lokvanji blokiraju cijelu stazu pa izbornik svakodnevno uz još dvojicu veslača čisti jezero. Srećom, ove godine ima manje podvodnih trava pa im je posao nešto lakši, dodaje izbornik. Sizifov posao, kako ga naziva, traje svake godine od lipnja do rujna, a u špici ljeta je najintenzivnije.

- Jezero bi trebali razmuljiti i produbiti, no to je težak, zahtjevan i skup posao. Ako se nešto ne promjeni, Jarun bi s vremenom mogao presušiti poput Bundeka. Već sad se pojavljuju otočići koji nije bilo ranije - strahuje Mikšić.

Jezero iz ustanove Upravljanje sportskim objektima, gradsko tijelo pod čijom je ingerencijom i Jarun, nitko ne čisti, otkriva nam on. Barem ne veslački dio.

- Nekad su unajmljivali studente za taj posao, no u zadnje vrijeme čistimo samo mi jer se u protivnom ne bi moglo veslati. Jarun pred našim očima postaje baruština - ogorčen je izbornik veslačke reprezentacije. Slična praksa u ostatku Europe je nezamisliva.

- Sve staze u Europi odmuljuju se svakih dvadeset godina. Jarunska staza nije temeljito čišćena od Univerzijade. Mi već deset godina muku mučimo s tim - kaže Mikšić, a potvrđuje i Krešimir Petrović, trener seniora veslačkog kluba Trešnjevka koji je u petak čistio lopoče i lokvanje.

- Jarun je jedina regatna staza Hrvatskoj nigdje možemo organizirati regularna natjecanja, a lokvanji nam stvaraju velike probleme - kratko će on. Problema je svjestan i Zdravko Gajšak, glavni tajnik Hrvatskog veslačkog saveza.

- Nije to od jučer, Više nije u pitanju samo šport već je i kompletan Jarun zaslužio da bude kvalitetniji. Još 2004. smo se ponosili tom stazom. Srce me boli kada ga gledam kako se pretvara u kaljužu. Gradonačelnik, poglavarstvo, gradski ured za šport, svi su nam obećavali sanaciju, no ona se nije dogodila - govori nam Gajšak te dodaje da je na Jarunu ove godine trebao biti održan svjetski kup u veslanju, no on je odgođen, a razlog je stanje na stazi.

Foto: Davor Puklavec/PIXSELL 14.08.2020., Zagreb - Kresimir Petrovic, trener seniora u Veslackom klubu Tresnjevka i Darko Miksic - izvornik Hrvatske veslacke vrste skupljaju lokvanje na veslackoj stazi jarunskog jezera. Lokvanji im stvaraju probleme pri treniranju, a Jarun je ujedno jedina regatna staza na kojoj se mogu organizirati regularna natjecanja. Photo: Davor Puklavec/PIXSELL

- Želimo dovesti u Zagreb velike veslačke priredbe, da ljudi ne gledaju braću Sinković samo na televiziji. Svjetski kup je trebao biti održan u svibnju, no nije zbog staze. Dali su nam šansu do 2021. tako da imamo još malo vremena.

- Ovakva staza je opasna. Vesla nam se zapliću u korijenje, čamac koči što može izazvati prevrtanje i ozljede. Nastradavaju nam i čamci. Zabrinuti smo i iz zdravstvenih razloga za kakvoću jarunske vode jer ne znamo kakve bakterije udišemo dok nas pri veslanju prska voda - zabrinut je Gajšak.

Na naš upit o čišćenju jezera i kvaliteti jarunske vode iz ustanove Upravljanje sportskim objektima, dobili smo sasvim drugačiji odgovor na problematiku.



- Djelatnici tehničke službe svakodnevno obilaze i održavaju jezero, vode brigu oko lokvanja te ih po potrebi i uklanjanju kako bi se korisnici mogli nesmetano kupati. Čisti se ručno. Nedavno smo angažirali vanjsku tvrtku koja je strojevima obavila uklanjanje i odvoz lokvanja - napisali su u odgovoru za naš upit.