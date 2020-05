Prošlo je 19 mjeseci od Bandićeva obećanja, Zagreb će se osramotiti pred čitavim svijetom!

Kako sada stvari stoje, nemala je vjerojatnost da Zagrepčani na svom jezeru neće imati priliku gledati uživo neponovljivu braću Sinković u borbi s najjačom svjetskom konkurencijom. Ali i olimpijskog doprvaka Damira Martina. Jer, još 30. travnja bio je rok koji je Svjetski veslački savez (FISA) dao Hrvatskom veslačkom savezu da se izjasni hoće li u svibnju 2021. biti u stanju organizirati regatu Svjetskog kupa.

HVS treba jamstva

A HVS se ne može izjasniti sve dok od Grada Zagreba i nadležnih službi ne dobije projekte, odnosno jamstva. A njih, ona verbalna se ne računaju, nikako da dobije.

– Još u jesen 2018. gradonačelnik Milan Bandić obećao je da će dovesti Svjetski kup u Zagreb i da će jarunska staza za to biti spremna. Od tada je prošlo 19 mjeseci, a mi nemamo ni projekt vađenja sedimenta iz jarunskog jezera za koji je zadužen Gradski ured za gospodarstvo, energetiku i zaštitu okoliša, ali ni projekt opremanja staze koji je odgovornost Gradskog ureda za sport i mlade pa se pitamo ne rade li to gradski činovnici svoj posao ili naprosto ne slušaju gradonačelnika – pita se predsjednik Hrvatskog veslačkog saveza Branimir Bašić, koji za uređenjem žudi i zbog ostavštine najblistavijeg razdoblja hrvatskog veslanja za naraštaje koji dolaze.

– Voljeli bismo da se, dok smo mi ovako uspješni, Jarun uredi, da to bude nešto što će ostati iza nas nekim novim klincima – običavali su nam govoriti Valent i Martin Sinković sretni zbog najave da će to što rade najbolje na svijetu moći prezentirati i svojim sugrađanima.

Nažalost, ovog trenutka, veći su izgledi da to neće biti izvedivo, nego da hoće pa je predsjednik nacionalnog saveza prilično zabrinut.

– Mene srce boli kad vidim kako Jarun danas izgleda. Postojala je volja gradonačelnika da se jezero uredi, no netko je to opstruirao ili iz svoje ležernosti ili iz neznanja. Ta velika investicija neozbiljno je shvaćena, a mi veslači mogli smo pridonijeti, ali nismo jer do danas nam nije predočen ni jedan od dva nužna projekta.

Ako nema tih projekata, onda nema ni Svjetskog kupa u Zagrebu.

– Na Jarunu bi trebalo izvaditi od pola do metar i pol mulja, što je važno zbog nužnog povećanja broja staza i što bi utjecalo na situaciju s lokvanjima koji imaju fotosintezu do četiri metra dubine. Produbljivanjem jezera riješio bi se problem s korijenjem lokvanja pa bi ostao samo onaj uz obalu, a tu ga je lakše pokositi.

S obzirom na zatopljenje i nizak vodostaj, Jarun će za 15 dana biti baruština u kojoj Sinkovići neće moći trenirati pa ćemo ih morati premjestiti, što će povećati troškove Saveza. Osim toga, stazu treba opremiti novim pontonima, bovama, sajlama, katamaranom, radiovezom između ciljnog i startnog tornja...

I Rijeka trebala biti domaćin

Na troškove Saveza utjecalo bi i otkazivanje Svjetskog kupa jer je polog koji su morali dati Svjetskom veslačkom savezu nepovratan.

– Osim financijske štete, to bi bila i sramota za Grad Zagreb i Hrvatski veslački savez. Možete misliti kada bismo sljedeći put mogli konkurirati za bilo što! Prije osam godina Rijeka je trebala biti domaćin Svjetskog prvenstva u obalnom veslanju, ali su odustali samo mjesec dana prije, što je bila velika sramota. Od tada smo bili marginalizirani kao potencijalni domaćin bilo kakvog jakog natjecanja.

Situacija s koronom i potresom Gradu može biti nekakav alibi za FISA-u, ali ne i za nas koji znamo da u 17 mjeseci, kad je riječ o nužnim radovima, ništa nije učinjeno.

– Ako to uistinu ne bude išlo, bolje je FISA-i reći sada da mi to ne možemo nego čekati 2021. i reći kada bude kasno. Na to pitanje već smo trebali odgovoriti FISA-i do 30. travnja, ali smo to uspjeli prolongirati za dva tjedna.

A vađenje mulja iz Jaruna, ističe Bašić, potrebno je učiniti ne samo radi veslača već i radi građana.

– Jarun je sada baruština niskog vodostaja i pitanje je u kakvoj će se vodi građani kupati. Osim toga, uređenje jezera koristit će i drugim sportašima koji treniraju na Jarunu.