'Jako je grunulo. Zvučalo je kao eksplozija plinske boce...a onda sam vidio plamen'

Vjesnikov neboder i dalje gori, a vatrogasci se satima bore s požarom koji je buknuo jučer oko 23 sata. Neki od okupljenih koji su se našli u blizini nebodera u vrijeme požara kazali su za HRT kako im je žao što gori jedan od simbola grada Zagreba. "Vatrogasci se trude, ali ne vjerujem baš da mu ima spasa", kazao je jedan od njih. "Čula sam neki udar, kao da je bio udar groma. Taman u to vrijeme kad se to i dogodilo", rekla nam je Slađana za Net.hr.

"Prolazili smo ovdje oko 00.20 gorjela su dva prozora. Nakon sat vremena kad smo se vraćali i počeo je gorjeti ostatak zgrade", rekao je mladić. I drugi svjedoci kažu da je jako grunulo. "Živim na par stotina metara odavde, jako je grunulo. Zvučalo je kao eksplozija plinske boce, počelo je smrdjeti i mislio sam da gori oko moje zgrade, a onda sam vidio Vjesnik u plamenu". Kaže i da mu je prijateljica rekla da sve smrdi i do Prečkog.

FOTO Veliki požar u neboderu Vjesnika: Pogledajte kako je vatra gutala simbol Zagreba

Podsjetimo, malo prije ponoći u ponedejeljak navečer izbio je požar u Vjesnikovom neboderu na Slavonskoj aveniji u Zagrebu, a kako se širi vertikalno zahvatio je više katova i krovište zbog čega je u njegovo gašenje uključen veliki broj vatrogasaca i tehnike.

"Zaprimljena je dojava građana o pojavi gustog crnog dima i vidljivog plamena koji izlazi iz zgrade Vjesnika na više katova. Vatrogasne snage započele su gašenje odmah po dolasku na mjesto intervencije. Požar se širi vertikalno te zahvaća više katova i krovište, zbog čega je zatraženo uključivanje dodatnih snaga i tehnike.

Angažirano je 16 vozila i 44 vatrogasaca JVP Grada Zagreba uz četiri vozila i devet vatrogasaca DVD postrojbi.

Požar je i dalje aktivan te se širi putem konstrukcijskih otvora. Zbog povećane opasnosti vatrogasci su povučeni iz unutarnje navale. Sve postaje su ispražnjene te se popunjavaju rezervnim snagama", saznaje se iz Javne vatrogasne postrojbe Grada Zagreba.