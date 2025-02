Izmjene zagrebačkog GUP-a upućene na novu javnu raspravu: Traje samo tjedan dana, pogledajte što se mijenja

Izmjene i dopune zagrebačkoga Generalnog urbanističkog plana danas su upućene na treću javnu raspravu, odnosno drugu ponovljenu javnu raspravu. Traje samo sedam dana, do 20. veljače, a u vrijeme trajanja druge ponovne javne rasprave, dokument će se izložiti na javni uvid u predvorju zgrade Gradske uprave na lokaciji Trg Stjepana Radića 1, Zagreb, i to radnim danom od 08:00 do 16:00 sati. Izmjene su dostupne i na mrežnim stranicama Grada Zagreba.

Javno izlaganje o Prijedlogu izmjena i dopuna Generalnoga urbanističkog plana grada Zagreba održat će se u ponedjeljak 17. veljače 2025. godine s početkom u 17:00 sati u dvorani Gorgona Muzeja suvremene umjetnosti u Zagrebu, Avenija Dubrovnik 17. Pozivaju se sve zainteresirane osobe da sudjeluju u drugoj ponovnoj javnoj raspravi. Nova mišljenja, prijedlozi i primjedbe na izmijenjen Prijedlog izmjena i dopuna Generalnoga urbanističkog plana grada Zagreba u drugoj ponovnoj javnoj raspravi mogu se podnositi sukladno odredbama Zakona o prostornom uređenju.

Ministarstvo graditeljstva, podsjetimo, odbilo je dati suglasnost na posljednju verziju zagrebačkoga GUP-a, a sporno je bilo više odredbi vezanih uz proceduru gradskih projekata, pojedine definicije te postroženje pravila izgradnje. Tražile su se tako, za neke projekte, obveze provođenja javnih arhitektonsko-urbanističkih natječaja, što je mnogo strože od Zakona o prostornom uređenju, a za lokacije predviđene budućim gradskim projektima nije bila unaprijed predviđena namjena, što u Ministarstvu smatraju ozbiljnim propustom.

Obavijest o uskrati suglasnosti poslana je 22. siječnja, pa su u Gradu požurili u preinake 250 stranica dugačkog dokumenta. Gradonačelnik Tomislav Tomašević je, podsjetimo, ranije još rekao da se ne slaže s mišljenjem Ministarstva te ih optužio da su namjerno tražili dlaku u jajetu samo kako bi uskratili suglasnost. Ministar Branko Bačić je u posebnoj konferenciji za novinare na tu temu rekao da je postupak provjere trajao dugo jer je izmijenjena velika većina originalnog GUP-a te je istaknuo da su propusti pri izradi dokumenta bili veliki.

Grad tako sad ima priliku proći još jednu javnu raspravu, a ako Ministarstvo opet prigovori, mogu obaviti još samu jednu, posljednju. U posljednjem slučaju, ako ne bude sve u redu, izmjene "padaju" u vodu te će se postupak morati ponoviti ispočetka. Nalaže to tako Zakon o prostornom uređenju, točnije njegov članak 108.

Kratak pregled izmjena i dopuna pokazuje da je Grad prilagodio postupak gradskih projekata, no umjesto procedure tih projekata, propisuje se obveza izrade Urbanističkog plana uređenja. Odustaje se i od uvođenja posebne namjene mješovitog gradskog projekta (Mgp), uklonjena je i obveza izrade javnih natječaja za objekte osim za one koji su uvedeni u Zakonu o prostornom uređenju. Odustaje se od procedure gradskog projekta, ali se zato za lokacije koje obuhvaća određuje obveza izrade urbanističkog plana uređenja.