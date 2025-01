Tomašević se obrušio na Ministarstvo zbog odluke o GUP-u: 'Ove dvije stranice čekali smo tri mjeseca'

Dan nakon što je u medijima osvanula informacija da je Ministarstvo graditeljstva odbilo dati suglasnost na izmjene i dopune Generalnog urbanističkog plana Zagreba, gradonačelnik Tomislav Tomašević sazvao je konferenciju za novinare. Informaciju su, podsjetimo, potvrdili i Grad i ministarstvo.

"Da još jednom demantiram lažne vijesti da to znači da je 10 kapitalnih projekta upitno i da staju. Nije mi jasno kako nekom to može pasti na pamet, da projekti koji imaju važeće dozvole mogu stati. Svi ovih 10 kapitalnih projekata rade se po važečim odlukama i važećem planu", rekao je Tomašević uvodno.

GUP-om se htjelo urediti jedan balansiran prostor. Nakon što su se pokrenule sve formalne procedure, održale konzultacije s gradskim četvrtima i pokrenuta javna rasprava i zavšrili dokument koji su predali dokument krajem listopada. "Ove dvije stranice koje smo dobili jučer čekali smo tri mjeseca, da kažu četiri točke od svega što smo mijenjali u GUP-u koje smatraju da se trebaju uraditi. Kad kažu da je to tako bilo i prije, to nije točno. Naime, 2019. godine, kada se mijenjao GUP, dostavljen je dokument od strane prethodne gradske uprave, i oni su dobili odgovor iz ministarstva koji je tražio dorade nakon nešto više od dva tjedna. Njima se odgovoaralo u tri tjedna, a ovdje tri mjeseca treba da se daje dopis od dvije i pol strane strane", rekao je Tomašević.

Pri tom se provjeravala cijeli proces GUP-a kako bi se našla nekakva proceduralna greška, ali niti jedna nije pronađena. "Tražili su se odgovori na svih preko 3000 primjedbi, nije nađena ni jedna greška u proceduri, pa treba naći neku sadržajnu stvari. Jedna od njih je da je u GUP-u propisan nadstandard da se na velike zgrade na važnim mjestima poput Paromlinske ulice traži arhitektonski natječaj neovisno o tome je li privatni ili javni investitor, kako se ne bi radio neboder u obliku žutog krastavca, recimo. Ministarstvo nas traži da ukinemo tu odredbu i da više ne moramo tražiti privatne investitore da idu na natječaj. Žele da to spustimo na zakonski minimum.

Traži se da se pojmovno uskladimo. Jedan pojam koji traže da promijenimo u GUP-u vezan je uz priuštivo stanovanje. Mi smo taj pojam morali definirali, a budući da nacionalnog dokument pa smo uzeli definiciju iz Urbane agende za Europsku uniju. Nama je sad odgovor da se moramo uskladiti sa nacionalnim planom stambene politike koji još nije usvojen, tek je na javnom savjetovanju. Trebamo se uskladiti sa dokumentom koji nije ni važeći. Još jedna točka zbog koje se ide na treću javnu raspravu je vezana za gradske projekte. Da i tu pojasnim. Institut gradskih projekata je postojao kao područje u Gradu Zagrebu koja definira Gradska skupštine i za koja ne vrijede urbana pravila.

Oni su iznimka od urbanih pravila. Takvih je lokacija bilo preko 50. Mi smo taj popis s preko 50 takvih ekstrateritorijalnih projekata sveli na devet, i to isključivo za javne investicije. Primjeri su Borongaj, državna bolnica Blato. Ti gradski projekti kao institut u GUP-u postoje od 2003. i do sada to nikome nije smetalo. I mi koji to smanjujemo s preko 50, sada se kaže da zakon ni ne poznaje gradske projekte i da se to ukloni.

U redu, mi ćemo se uskladiti, ponovit ćemo javnu raspravu samo za ove četiri točke. Ne mora ići sve ispočetka, to nema veze s vezom. Moramo doraditi GUP, imat ćemo ponovljenu javnu raspravu u veljači, a onda ćemo opet inzistirati na suglasnosti ministarstva, vidit ćemo koliko će onda trebati vremena, jer je nama cilj ovo usvojiti u ovom mandatu. Ovo nas usporava i stavlja nas na kraj mandata gdje smo sad u velikim problemima sa rokovima. Ako jedan zarez kriv, to će biti proceduralna greška i GUP će pasti. Skupština se sastaje negdje u travnju, a do tad se mora opet dobiti suglasnost.

Na pitanje je li se mogao predvidjetei ovakav "cajtnut", Tomašević je odgovorio da se na GUP-u radi od 2022. godine. "Htjeli smo kvalitetni GUP i kvalitetnu proceduru. Oni su tri mjeseca tražili scanove dostavnica i provjeravali svaki odgovor. U tom smislu, ja očekujem standarde kakve je imao prethodni gradonačelnik. Ovo smo mogli vidjeti prije dva mjeseca. Svi ćemo raditi vikendima i dan-noć kako bi to na vrijeme doradili. Jedan zarez ako bude kriv, očito je da će GUP pasti. Naš cilj je i dalje da se ovo izglasa do izbora", rekao je Tomašević. Ovo se nije trebalo dogoditi, dodao je.