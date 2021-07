Iz ZET-a: Nove izmjene na tramvajskim noćnim linijama

Zbog sanacije tramvajskog kolosijeka na raskrižju Draškovićeve i Vlaške ulice, u noćima od ponedjeljka, 12. srpnja, do nedjelje, 18. srpnja, umjesto noćne tramvajske linije 33 vozit će autobus, javljaju u ZET, a isto vrijedi i za liniju 34, u noćima večeras do nedjelje, 18. srpnja, i to zbog sanacije tamvajskog kolosijeka na raskrižju Draškovićeve i Vlaške ulice.

Zbog nastavka radova na Mostu mladosti, u noćima od subote, 17. srpnja do ponedjeljka, 19. srpnja, umjesto tramvaja noćne linije 31 vozit će autobus. Autobusna supstitucija ne koristi tramvajska stajališta Studentski dom Stjepan Radić, Arena Zagreb, Most mladosti i Borovje istok.