Imaju dvorište, ali svejedno si ispred ograde 'rezerviraju' parkirališna mjesta. Pogledajte trikove kojima se koriste Zagrepčani

"Tomašević, zašto ne gradi parkirna mjesta za ljude koji imaju dvorište, ali parkiraju na nogostupu", sarkastičan je to opis Reddit objave u kojoj je priložena i fotografija na kojoj se vidi kako ljudi ispred kuća s dvorištima nogostup zauzimaju drvenim letvama ili kantama za otpad te na taj način rezerviraju "parkirališno mjesto".

Objava je brzo sakupila veći broj komentara. "Ili si osiguraj privatno parkirališno mjesto ili si kupi mjesto od 60k eura ili rentaj mjesto za 300 eura mjesečno ili neka pauk diže svaki nepropisno parkirani auto. Kaj je najtužnije imaju dvorište u koje mogu parkirati", "Dvorište je za njegov vrt i komfor. Sad bi ti da on tamo parkira SVOJ auto", "Prokleti Tomašević maltretira ljude koji parkiraju ispred svojih kuća, kako bi napunio gradski proračun i dao svojim udrugama", samo su neki od komentara.