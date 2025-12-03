Naši Portali
NA SVETOG NIKOLU

Humanitarni uspon na Sljeme za djecu oboljelu od raka

Na Međunarodni dan žena održana šetnja na Petrov vrh pod nazivom "Dame na vrhu"
Damir Spehar/PIXSELL
Autor
Gabrijela Krešić
03.12.2025.
u 12:00

Okupljanje sudionika predviđeno je između 9.30 i 10 sati ispred donje stanice Sljemenske žičare, gdje ih preuzimaju licencirani vodiči

Adventski uspon na Sljeme za Krijesnicu nova je humanitarna inicijativa koja prvi put spaja planinarenje i prikupljanje pomoći za djecu oboljelu od malignih bolesti. Održat će se 6. prosinca, na blagdan svetog Nikole, i građanima ponuditi adventsku atmosferu izvan svjetala i gužve gradskog središta. Događaj organiziraju Udruga Krijesnica, HPD Zagreb-Matica i Kristina Paić, osnivačica inicijative “Osvajanje planinarskih vrhova”, uz podršku Grada Zagreba i Zagrebačkog holdinga. Paić kaže da je ideja nastala iz želje da se omiljeni uspon Zagrepčana pretvori u priliku za pomoć obiteljima koje se nose s najtežim životnim izazovima. „Htjeli smo događaj koji je jednostavan, dostupan i potpuno jasan u svojoj poruci“, ističe.

Okupljanje sudionika predviđeno je između 9.30 i 10 sati ispred donje stanice Sljemenske žičare, gdje ih preuzimaju licencirani vodiči. Uspon se odvija Leustekovom stazom, jednom od najljepših na Medvednici, a prikladan je za sve dobne skupine – bez posebne pripreme, uz preporučenu zimsku planinarsku opremu poput čvrste obuće, slojevite odjeće, vode i po potrebi štapova. Dolazak u Tomislavov dom očekuje se oko 13 sati. Ondje sudionike dočekuju topli čaj, fritule i mali pokloni partnera, a održat će se i kratko predstavljanje rada Krijesnice te načina na koje se građani mogu uključiti tijekom cijele godine.

Kotizacija za sudjelovanje iznosi 5 eura, a kupuje se putem entrio.hr. Sav prihod namijenjen je Krijesnici, udruzi koja više od dva desetljeća pruža psihosocijalnu podršku djeci koja se liječe od malignih bolesti i njihovim obiteljima – od smještaja za roditelje i savjetovališta do grupnih terapija, pomoći pri povratku u vrtiće i škole te financijske podrške. Adventski uspon na Sljeme nudi “zeleniju” i smisleniju adventsku opciju za sve koji žele spojiti kretanje, prirodu i dobro djelo. Organizatori se nadaju da bi mogao postati i nova prosinačka tradicija grada. „Ovim usponom želimo pokazati da djeca u svojim borbama nisu sama“, zaključuje Paić.
