Htio do Hrelića pa krenuo pretjecati kolonu od 30 vozila: Sada mora u zatvor na 12 dana

Zatvor od 12 dana, kazna od 390 eura plus zabrana upravljanja vozilom idućih šest mjeseci, epilog je paprene kazne koju je dobio 58-godišnji vozač ove nedjelje. Sve se izdogađalo u jutarnjim satima na Sajmišnoj cesti prema Hreliću, kada je 58-godišnjak išao pretjecati kolonu od čak 30 vozila koja su išla prema popularnom buvljaku.

Policija je zaustavila nepromišljenog vozača, da bi otkrila da se radi o recidivistu koji je vozio automobil pod zabranom, a čini se kako to nije ni prvi put da je to napravio. Uz to, bio je pod utjecajem opojnog sredstva kojeg policija nije specificirala pa su ga policajci uz privremeno oduzimanje vozila uhitili.

- Vozač je uhićen i smješten u posebnu prostoriju policije do prestanka djelovanja opojnog sredstva nakon čega je doveden na nadležni prekršajni sud gdje je utvrđeno da je recidivist jer je više puta pravomoćno kažnjen za prekršaj vožnje za vrijeme dok mu je izrečena zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom „B“ kategorije - navodi policija.



Na sudu je proglašen krivim te mu je izrečena kazna zatvora u trajanju od 12 dana, novčana kazna u iznosu od 390 eura te zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom „B“ kategorije u trajanju od 6 mjeseci nakon čega je predan u zatvor u Zagrebu, dodaju.

