Hoće li poskupjeti bus do Gorice? Gradska vlast i ZET još pregovaraju

Svake godine Velika Gorica ZET subvencionira s oko deset milijuna kuna kako bi zagrebačka gradska tvrtka taj grad povezivala s glavnim iako ZET-ovi autobusi voze i prema drugim mjestima oko Velike Gorice, poput Mraclina, Poljane Čičke, Strmeca Bukevskog, Kozjače... Za sveukupno 16 linija zadužen je ZET, a ugovor potpisan između te dvije strane uskoro istječe, zbog čega su počeli pregovori o produljenju.

No subvencija koju Grad Velika Gorica isplaćuje ZET-u mogla bi, prema prvim izračunima, kazali su neslužbeno iz te gradske tvrtke, u idućem periodu biti viša. Vijest se brzo proširila lokalnim medijima pa su se Velikogoričani s pravom zapitali: Znači li to i skuplji javni prijevoz?

Puše sa svih strana

– Još bi nam samo to falilo! Ne daj Bože da nabave nove autobuse za stanovnike u okolici, u kojima je hladno, puše sa svih strana, stari su i sve se trese – samo je jedan od komentara koji je izazvala vijest o mogućem poskupljenju. Nisu bili sretni ni oni koji se voze autobusom 268, koji su prozvali “linijom iz pakla”, a koja povezuje Veliku Goricu sa Zagrebom.

– Trebali bi dogovarati povoljniji prijevoz s obzirom na uvjete u kojima se vozimo – tu su često neispravna vozila, neljubazni vozači, stalna kašnjenja ili preskakanja polazaka – kaže jedan Velikogoričanin te dodaje da mjesečna radnička karta košta 610 kuna. Službene potvrde poskupljenja karata još uvijek nema, a iz Grada Velike Gorice kažu da će učiniti sve da poskupljenja za građane ne bude.

– Pregovori su u tijeku i ne možemo ništa konkretnije reći dok se ne dovrše. Ugovor koji istječe trajao je deset godina, potpisan je 2009., a na koliko će se potpisati idući, stvar je dogovora – kažu iz Grada Velike Gorice. Slično govore i u ZET-u – detalji oko dogovora još uvijek se ne znaju.

– Međutim, kao i do sada, kvaliteta usluge i zadovoljstvo putnika naš su imperativ, a Grad Velika Gorica i ZET socijalno su osjetljivi partneri te se vode brigom o potrebama svih korisnika javnog prijevoza – kažu iz ZET-a. Da se koncesijski ugovor može produljiti, odnosno potpisati novi, bez raspisivanja javnog natječaja omogućeno je odlukom koju je gradonačelnik Dražen Barišić još 2017. predložio, a većina u gradskom vijeću usvojila. No prihvaćeno je to samo ako se ugovor potpisuje pod istim uvjetima, pa nije jasno kako se to uklapa u novi ugovor.

Još je ZET i dobar...

Osim ovog grada u Zagrebačkoj županiji, još samo u Zaprešić voze ZET-ovi autobusi. Ostale gradove sa Zagrebom povezuju prijevoznici Presečki, Samoborček, Autoturist, Čazmatrans, a njihovi autobusi, kažu putnici, u lošijem su stanju od onih ZET-ovih. Zbog toga stanovnicima iz zagrebačkog susjedstva treba više nego onima koji putuju iz, primjerice, Petrinje ili Križevaca, a idu vlakom. Kao rješenje za budućnost nadležni stalno upućuju na integrirani javni prijevoz, putem kojeg bi jedna karta vrijedila za nekoliko različitih prijevoznih sredstava. Bez njegove uspostave, naglašava župan Zagrebačke županije Stjepan Kožić, javni prijevoz neće se moći znatnije poboljšati.

Pogledajte video: Zašto gore automobili u Zagrebu