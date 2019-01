Tko je Filip Drača: Na maturalnu je zabavu došao u uniformi partizana

Pretpostavljam da je riječ o osobi koja se zove Filip Drača. Filip je pohađao Grafičku školu, na satove i maturalnu zabavu dolazio je u partizanskoj uniformi. Ispred katedrale svojedobno je pjevao “ubij popove, pasje skotove”, pripadnik je Građanske akcije i Radničke fronte, a čest je sudionik neoliberalnih događanja i okupljanja – sadržaj je jedne od brojnih objava koje su građani još u srijedu počeli objavljivati na društvenim mrežama u namjeri da policiji pomognu identificirati muškarca koji je prije dva tjedna crnim sprejem nacrtao srp i čekić na spomeniku prvoga hrvatskog predsjednika Franje Tuđmana koji je nedavno postavljen u Zagrebu.

Inspiracija u komunistima

Ispostavilo se da su upravo te objave pomogle zagrebačkoj policiji u onome što im nije uspijevalo sve od 5. siječnja kad se komunistički simbol pojavio na postolju spomenika pa su tako uspjeli identificirati, pronaći i privesti 24-godišnjeg Filipa Draču i riješiti slučaj u manje od 24 sata od trenutka otkako su u javnost pustili njegove fotografije koje su snimile okolne nadzorne kamere. Po Draču su policajci došli u četvrtak popodne da bi ga priveli u postaju i nad njim obavili kriminalističko istraživanje, a u postaji je taj 24-godišnjak zadržan i preko noći nakon čega je predan pritvorskom nadzorniku.

Kako je objavila zagrebačka policija, protiv njega su nakon toga podnijeli posebno izvješće nadležnom državnom odvjetništvu zbog osnovane sumnje da je počinio kazneno djelo “oštećenja tuđe stvari” za što je prema zakonu zapriječeno do dvije godine zatvora. Konkretno, to znači da sada državno odvjetništvo mora odlučiti hoće li protiv njega provesti istragu i tražiti da mu se odredi istražni zatvor ili će tu kaznenu prijavu eventualno odbaciti, a ova druga opcija manje je vjerojatna s obzirom na to da je Filip Drača otprije poznat policiji zbog sličnih ekscesa. Osim toga, pisao je i za jedan domaći portal na kojem se uglavnom bavio temama inspiriranim komunističkim misliocima i časopisima, a i profil na Facebooku pun mu je fotografija Crvene armije, Karla Marxa...

Pernaru uvjetna kazna

Da ovaj 24-godišnjak nije jedini koji je kazneno prijavljen jer je crtao po spomenicima i zidovima, svjedoči i nedavni primjer Zadranina Jure Zubičića. Naime, on je lani u prosincu na fasadi zgrade zadarskog vijeća mjesnog odbora ispravio grafit “Ubi Srbina” dodavši slovo “lj” ispred “ubi”, nakon čega je zaradio anonimnu kaznenu prijavu zbog oštećenja tuđe stvari. Kaznenu prijavu prije dvije godine zaradio je i saborski zastupnik Ivan Pernar zbog čega mu je Mandatno-imunitetno povjerenstvo na zahtjev DORH-a čak i skinulo imunitet, a bila je riječ o grafitima s natpisom “Živi zid”. Pernar je zbog tog djela proglašen krivim i osuđen na dva mjeseca zatvora uvjetno uz rok kušnje od godinu dana.