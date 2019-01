ZET konačno ukida neželjene žute karte od 15 kuna, evo koje nove dolaze

Pola godine. Toliko je izdržala ideja o kartama od 15 kuna u autobusima i tramvajima, u kojima bi se od 1. veljače opet najnormalnije trebale moći kupiti i one po manjim cijenama. I dalje ipak neće biti dostupne one najjeftinije, svima omiljene ružičaste po četiri kune, već će se kod vozača kupovati druge dvije cjenovne kategorije ili, točnije, karte od šest i deset kuna.

Ideja jest da budu skuplje

– Željeli smo da se smanji pritisak na vozače, a i da se putnicima iziđe u susret tako da i u vozilu ima karti svih cjenovnih kategorija – pojasnio je predsjednik Sindikata vozača i prometnih radnika ZET Zagreb Anto Jelić, koji je i prijedlog o vraćanju svih karti u buseve i tramvaje uputio upravi ZET-a, a i gradonačelniku Milanu Bandiću. Kako nam je Jelić jučer rekao, s njima je sve već dogovoreno te se čekaju samo potpisi pa bi već za dva tjedna Zagrepčanima trebale biti dostupne dvije nove kategorije karata.

– Karte se trenutačno izrađuju jer će biti drukčije od ovih koje se mogu kupiti izvan vozila i na njima će pisati “kupljena kod vozača” – govori nam Anto Jelić pa dodaje kako će karte od šest i deset kuna u potpunosti istisnuti onu od 15 kuna. Kako je pojasnio, ova koja će se kupiti za šest kuna vrijedit će pola sata, baš kao i ona koja se izvan busa i tramvaja kupuje za četiri kune.

– Ideja jest da karte u vozilima ipak budu nešto skuplje jer se, eto, kupuju kod vozača. Zato će ova od šest zapravo predstavljati onu od četiri kune, a ova od deset zapravo je ona koja se na kioscima može kupiti sad za sedam kuna – kaže Jelić. Ili, ako ćemo pojednostaviti, od 1. veljače ZET će prodavati četiri vrste karata. Na kioscima i u prodavaonicama Zagrebačkog električnog tramvaja moći će se kupiti polusatna karta od četiri kune, jednosatna od sedam i jednoipolsatna od deset kuna. A u busevima i tramvajima dostupne će biti karte za šest i deset kuna.

Ružičaste su hit

Praksa da karte kod vozača ipak budu par kuna skuplje od onih izvan vozila primjenjivala se već i prije pa je, primjerice, 2006. karta u tramvaju koštala osam, a izvan njega šest i pol kuna. Dvije godine kasnije u vozilu bila je 10, a izvan osam kuna, 2013. karte su bile 12, odnosno 15 kuna, dok je 2014. uvedena jedinstvena cijena, to jest karta od deset kuna, bez obzira na to gdje se ona kupuje. A podsjetimo, od 1. srpnja prošle godine, osim što je na kioscima u prodaju puštena karta od sedam kuna, u ZET-ova vozila uvela se isključivo ona od 15 za koju su Zagrepčani odmah u startu komentirali da je skuplja od pola kile mljevenog mesa. Jedan je to od glavnih razloga što se baš ta, žuta karta, nije posebno dobro prodavala, što je rezultiralo i manjim mjesečnim primanjima vozača jer njihova se plaća djelomice formira i provizijom od prodanih karata. Također, izvijestili su već ranije iz sindikata koji djeluju u ZET-u, povećali su se brojevi napada na vozače i kontrolore.

– Ovo će sad biti olakšanje i vozačima, a i putnicima, što smo u konačnici i željeli – kaže predsjednik Sindikata vozača i prometnih radnika ZET Zagreb Anto Jelić.

Što se same količine prodanih karata od 15 kuna, otkako je uvedena tiče, iz ZET-a nam jučer, iako smo tražili, do zaključenja broja taj podatak nisu poslali. Kako doznajemo, žutih se karti prodalo neusporedivo malo s obzirom na količinu prodanih karrata u vozilima prije njezina uvođenja, odnosno dnevno po vozaču tek jedna ili dvije. Ona čija prodaja, međutim, nikako ne staje jest najjeftinija “ulaznica” u bus ili tramvaj, ona od četiri kune, uvedena 1. veljače 2017. godine. U prvih pola godine od njezina uvođenja prodano je više od 20 milijuna, što je donijelo ZET-u gotovo 100 milijuna kuna, ali je istodobno drastično pala prodaja karti od 10 kuna, kao i pokaza.

