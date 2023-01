Gradska plinara nakon debakla vraća novce, ali pojavio se još jedan problem: 'Sumnjam da će nam banke to vratiti...'

Oko 2000 kupaca Gradske plinare Zagreb - opskrba ostalo je neugodno iznenađeno jučer kada su primijetili da im je opskrbljivač plinom umjesto mjesečnog iznosa u kunama, s računa skinuo čak 7,5 puta veći iznos u eurima. Bizarna greška u preračunavanju tako je uzrokovala pomutnju, a brojni korisnici javili su nam se u redakciju jer im je skinuto od 100 do preko 600 eura.

Gradska plinara, kako smo pisali, sinoć je reagirala najavivši da će preplaćene iznose već danas vratiti korisnicima te zatim obračunati točan iznos u eurima te njega teretiti s računa. Ta će operacija bez sumnje izazvati komplikacije u računovodstvima i bankama, no ove potonje, čini se, na cijelom će slučaju profitirati. Javljalju nam tako čitatelji, a jedna od čitateljica izračunala je i koliki bi iznos banke mogle uprihodovati.

- Vidim, iz Gradske su se plinare, nakon što su građanima s ugovorenim izravnim terećenjem s računa skinuli iznose u eurima koliki su trebali biti u kunama (dakle 7,5 puta veće) ispričali i obećali da će danas vratiti novac. Jedva čekam. Sigurna sam da će mi vratiti mojih 157,14 eura i sretna sam što trošim malo plina pa mi još nisu ni puno uzeli, u usporedbi s drugima.

Foto: Slavko Midzor/PIXSELL 31.01.2022., Zagreb - Zgrada Gradske plinare u Radnickoj ulici. Photo: Slavko Midzor/PIXSELL

Greške se događaju, kažu. Zanimljivo kako se češće događaju u gradskim i državnim tvrtkama, nego u privatnom sektoru… I zanimljivo je kakvi repovi ostaju iza njih. Iza ove će greške ostati rep od barem 6909,5 eura, odnosno 52.060 donedavnih kuna.

Naime, uz iznos koji nam je Plinara greškom povukla s računa uzeta nam je i naknada za plaćanje izravnim terećenjem. To je banka naplatila jer je izvršila uslugu, a naknada iznosi 1 posto, odnosno od 0,27 do 6,64 eura (od 2 do 50 kuna). Plinara je grešku priznala za nas oko 2000. Uz prosječno naplaćenu naknadu od 3,455 eura (26,03 kune), to je gore spomenutih ukupno 6909,5 eura ili 52.060 kuna. Od banaka nemamo osnovu tražiti povrat te naknade jer banke su uslugu izvršile.

Foto: Čitateljica

Teško da će Plinara vratiti taj novac jer bi im to bio udarac na poslovanje. Dakle, vjerojatno smo taj iznos prisilno poklonili bankama, u režiji Gradske plinare. Sigurna sam da bi svatko od nas oštećenih 2000 pristao donirati novac od naknade - ali nekome za koga smatramo da mu je tih 6909,5 eura ili 52.060 kuna potrebnije. Primjerice, nekoj od obitelji kojima još nije obnovljena kuća srušena u potresu - napisala nam je čitateljica koja se osjeća prevarenom.

S ovim upitom obratili smo se i bankama, a odgovor što će biti s naknadama za provođenje trajnih naloga, a odgovor ćemo objaviti po primitku.

