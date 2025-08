Grade zgrade na klizištu u Zagrebu, stanovnici strahuju: 'Noćima ne spavamo, slušamo kako se zemlja trga. Ovo je opasno'

Noćima ne spavamo. Bude nas zvukovi pucketanja, slušamo kako se zemlja trga. A onda, nakon neprospavane noći, moramo otići na posao i odraditi smjenu. Kako? Klizište se aktiviralo, a bojimo se da ćemo nakon prve jače kiše otklizati i mi, ali i naše kuće. Riječi su to stanara zagrebačke Grmoščice lijeve, koji strahuju da će ih zemlja doslovno zatrpati. Područje na kojemu žive prije dva je desetljeća proglašeno klizištem i jedno je od najvećih u metropoli, ali nikada u potpunosti nije sanirano. Jedno je vrijeme, kažu susjedi, bilo mirno. No, ponovno se aktiviralo početkom srpnja kada su im u susjedstvu započeli radovi na izgradnji dviju zgrada s podzemnom i tri nadzemne etaže.

Od tada je susjed Ivica Štaba počeo primjećivati rupe koje su mu se pojavile u dvorištu. I stepenice su mu se razdvojile, a velika pukotina otvorila se i na potpornom zidu jer živi tik uz građevinsku jamu. U strahu je i njegova susjeda Danijela Ćurić, koja u kući uz gradilište živi s malom djecom, a prijeti joj urušavanje jedinog stepeništa koje vodi do ulaznih vrata njezina doma. U kući iznad njih živi pak Damir Gonđić, čije se dvorište, uvjerili smo se, doslovno urušilo. Spustilo se za nekoliko metara, a dijelovi parcele koji su nekoć bili ravni sada su iskrivljeni.

– Nitko nas nije obavijestio o radovima. Jednog smo se dana vratili kući s posla i imali što vidjeti. Grade na klizištu, a za to postoje stroga pravila i precizni koraci koji se moraju ispoštovati prije nego što strojevi uopće dođu. Prije svega, teren se mora osigurati i zaštititi, a oni to nisu učinili. Kada su počeli pucati zemlja, zid i put shvatio sam da je, kako se kaže, vrag odnio šalu – govori Štaba. Morao je, kaže, zvati policiju, koja je već dvaput izlazila na teren, kao i građevinska inspekcija. Prvi su put, dodaje susjed, radovi zaustavljeni, no već tri dana kasnije investitor je nastavio gradnju. Problem stvara i to što iskopanu zemlju ne odvoze, nego, ističu susjedi, "bacaju" na zemljište do gradilišta. Inače, zgradu koja niče na Grmoščici gradi tvrtka Zovko Zagreb, čiji je vlasnik Dragan Zovko. Riječ je o sinu Ivice Zovka, vlasnika hotela i benzinske postaje u Sesvetama.

– Investitora nikada nismo vidjeli, a ovo što radi je opasno i strah nas je. Nemamo ništa protiv toga da u susjedstvu nikne zgrada, da dođu novi susjedi... neka se i gradi. Ali onda to treba raditi odgovorno. Dakle, prvo osigurati teren i zaštititi sebe i nas. Jer ovo što se događa nije nimalo bezazleno – kaže Gonđić.

29.07.2025., Zagreb - Kliziste na Grmoscici gdje ljudi strahuju od urusavanja svojih zemljista. Photo: Matija Habljak/PIXSELL Foto: Matija Habljak/PIXSELL

I on, ali i ostali stanari kojima radovi svakodnevno stvaraju paniku, postavljaju isto pitanje: kako je moguće da je investitor uopće uspio dobiti građevinsku dozvolu za gradnju ovako velikog objekta – i to na klizištu?

Iz tvrtke Zovko Zagreb potvrđuju nam, pak, da gradilište posjeduje pravomoćnu građevinsku dozvolu, koju je izdao nadležni gradski Ured za graditeljstvo i prostorno uređenje. Odobrili su im, usto, izgradnju dviju stambenih zgrada, a kažu i kako se svi radovi izvode u skladu s projektno-tehničkom dokumentacijom i važećim zakonima.

– Uz sve zakonom propisane mjere zaštite građevinske jame i provedeni geotehnički nadzor, kao dodatnu sigurnosnu mjeru pilotirane su susjedne čestice kako bismo dodatno osigurali stabilnost tla i objekata u neposrednoj blizini – dodaju.

Poručuju i da su upoznati s navodima o pojavi pukotina u okolnom tlu i asfaltu, kao i s informacijom da je, kako kažu, "jedan susjed prijavio pucanje zida i pomicanje tla u vlastitom dvorištu". Odmah po zaprimanju prijave, dodaju iz tvrtke, angažiran je ovlašteni geotehnički stručnjak radi utvrđivanja stvarnog stanja na terenu te moguće uzročno-posljedične povezanosti s izvođenjem radova.

– Neovisno o rezultatima stručne procjene, obvezujemo se sanirati sve eventualne štete, u dogovoru s vlasnikom i nadzornim inženjerom. Kao investitor, preuzimamo i punu odgovornost za sanaciju svih oštećenja na prometnici u blizini gradilišta, bez obzira na uzrok, po završetku glavnih radova, u suradnji s nadležnim gradskim uredima – poručuju iz tvrtke Zovko Zagreb. Napomenuli su i kako su, prema Zakonu o gradnji, izvođač radova i nadzorni inženjer izravno odgovorni za tehničko izvođenje radova i sigurnost gradilišta, kao i da sve ostalo nije u njihovoj nadležnosti.

Dodaju također kako radovi kasne zbog lošeg vremena i jakih kiša, koje su znatno usporile izvođenje planiranih aktivnosti. Ipak, ističu da su svjesni ozbiljnosti situacije te da čine sve što mogu da bi zatrpavanje građevinske jame bilo završeno što prije te kako bi se stabiliziralo tlo i spriječilo njegovo daljnje pomicanje.

Iz Državnog inspektorata, s druge strane, odgovaraju nam kako, u postupku kontrole izvedbe radova na lokaciji kao i ponovnim obavljenim inspekcijskim nadzorom, nisu utvrđene povrede propisa te da će se tijekom daljnje gradnje građevine po potrebi obaviti ponovni inspekcijski nadzor. Iz Grada pak poručuju kako izdaju građevinske dozvole isključivo prema zakonima i prostornim planovima koje je donijela Gradska skupština. To znači, dodaju, da gradske službe nemaju pravo odbiti zahtjev investitora ako su ispunjeni svi zakonom propisani uvjeti, uključujući priložen glavni projekt izrađen u skladu s važećim prostornim planom. U konkretnom slučaju, pojašnjavaju, projekt predviđa gradnju samostojećih zgrada s podzemnom i tri nadzemne etaže, pri čemu je treća etaža uvučena, a građevine su površine do 400 kvadratnih metara i udovoljavaju svim propisanim urbanističkim uvjetima za to područje.

– Budući da je teren na kojem je odobreno građenje svrstan u pretežito nestabilna područja, bili su zatraženi te, po nadležnom javnopravnom tijelu, utvrđeni i geotehnički uvjeti, a zahtjevu za izdavanje građevinske dozvole priložen je geomehanički elaborat izrađen po ovlaštenoj osobi, koji je prethodio izradi glavnih projekata za građenje svake od predmetnih građevina – zaključili su s Radićeva trga.