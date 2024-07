Grad nadomak Zagreba osmislio je i izgradio jedinstvenu stazu koja će postati idelano odredište za rekreaciju

Turistička zajednica Grada Dugog Sela osmislila je i provela novi projekt- samovođenu šetačku turu nazvanu Long Village Fitness Walk. Ova tura je zamišljena kao savršen način za predstavljanje bogatstva turističkih potencijala Dugog Sela, nudeći laganu šetnju kroz najzanimljivije dijelove grada.

"Pješačka samovođena tura Long Village Fitness Walk zamišljena je kao predstavljanje turističkih potencijala Dugog Sela. Cilj projekta je da turisti (ali i stanovnici) tijekom šetnje obiđu i vide najznačajnije točke Dugog Sela te nauče neke stvari koje do sada možda nisu znali. „Turisti dolaze vlakom - održivim oblikom prijevoza, i od kolodvora prate oznake. Kružna tura duga je nešto manje od 7 km i prolazi kroz grad do Martin Brega pa preko šume do perivoja te završava ponovno u centru grada“, objašnjava Vukov Colić. Šetnica je označena putokazima s logotipom kojima pratite stazu. " ističu organizatori.

Na stazi je nekoliko interesnih točaka kraj kojih se nalazi informativna ploča s opisom i QR kodom koji vodi na dodatni sadržaj. Birtov klanac je put kojim su Dugoselci išli do svojih vinograda, a danas ćete njime proći pješice ili biciklom ispod drvoreda trešanja. Tim putem stižete do Martin Brega, mjesta gdje su nekad bile male kleti i vinogradi. Iako ih je danas sve manje, još uvijek postoji nekoliko obnovljenih drvenih kućica i vinograda s divnim pogledom. Nakon pogleda na vinograde, staza se spušta prema šumi bagrema, hrasta, graba i jasena koja pruža hladovinu i užitak.

"Okružite se zelenilom i usred grada uživajte u cvrkutu ptica i šumu lišća. Šumskim putem staza prolazi pored Mosta ljubavi te će završiti u najstarijem i najljepšem gradskom parku - Perivoju grofa Draškovića. Iz Perivoja se ponovno vraća na kolodvor gdje se završava kružna tura. Ova inovativna samovođena pješačka tura ne samo da oživljava povijest i kulturnu baštinu Dugog Sela, već potiče turiste i lokalno stanovništvo da istražuju i cijene prirodne ljepote svoga okruženja. Zakažite sastanak s prirodom. Zastanite... udahnite... predahnite... Vidimo se na Long Village Fitness Walku!" poručuju iz Dugog Sela.