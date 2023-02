FOTO/VIDEO: Testirali smo krafne i odabrali favorite, evo koje svakako morate probati

U Italiji ih zovu "bomboloni", u Portugalu "bola de Berlim", u Njemačkoj "berlineri", a u našim je krajevima popularna fašnička slastica poznatija kao krafna, odnosno pokladnica. Najčešće su punjene marmeladom ili čokoladom, no danas ih se može pronaći u raznim inačicama i kombinacijama okusa, poput onih s vanilijom ili pistacijom. U metropoli se nude gotovo na svakom koraku, a u potrazi za najboljima testirali smo više od 20 krafni iz pet zagrebačkih pekarnica i slastičarnica. Na listi su se našli Meet Mia, Bekeraj, Janjolinka, Noel Bread and Deli te Neka jedu kolače, a u Večernjakovu kušačkome timu, uz autoricu ovih redaka, bili su i Katja Knežević, Gita Hiržin i Kruno Galjar.

Maritozzi nisu oduševili

Prema legendi, krafne je u 18. stoljeću prvi napravio berlinski slastičar čija je želja bila da služi kao topnik pod pruskim kraljem Fridrikom Velikim. Nakon što je bio proglašen nesposobnim za vojsku, ostao je služiti kao kuhar u pukovniji, a u znak zahvalnosti od dizanog je tijesta izradio oblik topovskih kugli i ispekao ih u vrućoj masti. Nekada su se u većini slučajeva pekle slane i nadijevale, primjerice, mesom, ribom ili sirom, što danas zvuči potpuno apsurdno te su najpopularnije slatke. I mi smo se držali takvih, a ocjenjivali smo ih prema teksturi, kvaliteti i kvantiteti nadjeva te masnoći.

Pobjedu je odnijela slastičarnica Meet Mia, a najboljim je proglašen bezvremenski klasik, krafna punjena marmeladom od marelice. Visokih osam bodova zaslužila je mekanim tijestom koje se doslovno topi u ustima, nije posuta s previše šećera u prahu, a nadjeva nema ni previše ni premalo. Naše je okusne pupoljke zadivila i verzija s punjenjem od pistacije, iako i nismo neki obožavatelji tog orašastog ploda, ali okusi su idealno balansirani. Krafne iz slastičarnice Meet Mia nisu premasne, a okusom podsjećaju na prave domaće, iz bakine kuhinje. Pobjednice su i u kriteriju izgleda zbog fotogeničnih dekoracija, a ako se i sami želite počastiti, pobjednicu s marelicom platit ćete 1,5 eura, inačicu s pistacijom 70 centi više.

Degustirali smo i trenutačno najpopularnije krafne u Zagrebu, one iz craft pekarnice Bekeraj, a u borbi za najbolju našlo se čak 12 varijanti različitih punjenja i preljeva. Drugo mjesto, osvojivši sedam i pol bodova, pekarnica je zaslužila mekim, prozračnim tijestom i maštovitim spajanjem okusa, a najviše smo uživali u krafnama punjenim Ferrerom te cheesecakeom i višnjom. Ni one nisu premasne, a iz konkurencije se izdvajaju zbog lagano hrskave korice. Također su punjene dovoljnom količinom nadjeva, a i okusi su idealno balansirani. Cijena u Bekeraju im je 2,60 eura, a odlučite li ih kušati, nećete požaliti.

Čokoladom i šumskim voćem, marelicom te vanilijom u tri kombinacije, s karamelom, malinom i mangom, bile su punjene Janjolinkine krafne, iz slastičarnice Broom 44, za koje recept potpisuje food blogerica Janja Benić. Jedine su bile uvaljane u kristal-šećer, koji je podatnom, takozvanom "sourdough" tijestu dao dozu hrskavosti, a njegova slatkoća nije preuzela okus krafni. Iako nas punjenja i nisu previše oduševila, u pokladnicama ih nema ni previše ni premalo, a u ovoj ćete ih slastičarnici platiti između 1,80 i tri eura.

U našem se kušanju nisu našle samo krafne nego i u posljednje vrijeme popularni maritozzi, tradicionalna talijanska kremasta peciva, zbog kojih su se ispred slastičarnice Noel Bread and Deli stvarali dugi redovi. Iako smo zaključili da ih i nije pravedno uspoređivati s krafnama, zauzeli su pretposljednje mjesto. Kombinacija brioche peciva i kreme, koje prema našem ukusu ipak ima malo previše, nije nas oduševila. Usto smo se složili kako je kremi nedostajalo gustoće, a pecivu čvrstoće. Korica naranče, koja je i dekoracija, slastici daje određenu gorčinu, što nam se čak i svidjelo, a ako pak želite donijeti svoj sud, morat ćete za maritozzi izdvojiti 3,80 eura.

Za one koji vole "bogate"

Iako su krafne iz slastičarnice Neka jedu kolače, koju je prije nekoliko godina otvorila Ivana Čuljak, bivša natjecateljica Masterchefa, uvjerljivo bile punjene s najviše nadjeva, tekstura tijesta nije nam se svidjela. Od svih primjeraka uključenih u kušanje one su bile najsuše. Na raspolaganju smo imali tri različita punjenja: vaniliju s dodatkom koji nismo uspjeli identificirati, kremu od pistacije te džem od šljive "začinjen" hrskavim orasima, koji nas se najviše dojmio. Idealne su za one koji vole kremom bogate krafne, ali su, barem prema našem ukusu, ipak malo prepunjene pa ih je nezgodno pojesti, osim ako pri ruci nemate, primjerice, žlicu. Krema od pistacije bila je ukusna, ali podosta intenzivnijeg okusa od one kojom krafne pune u slastičarnici Meet Mia.