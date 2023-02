'Svi nas znaju po hobotnici, ali kod nas treba probati i kanelone s tunjevinom i smokve u prošeku!'

Restoran Korčula u Teslinoj ulici, gastronomskoj špici, jedan je od najpoznatijih zagrebačkih ribljih restorana. Ondje uvijek možete svratiti na klasična dalmatinska jela i svježu ribu. Spoj tradicije i modernosti vidi se i u interijeru, u kojem prevladavaju svijetli tonovi i čine ga ugodnim za boravak. Iako se generacije izmjenjuju, tradicija ostaje. S više od 60 godina tradicije, restoran je u vlasništvu obitelji Boban od početka devedesetih.

Sve te godine uspio je zadržati svoj mediteranski štih i uređen je po uvriježenoj konvenciji ribljih restorana. Svaki detalj restorana podsjeća na more, brodove i ribarenje, pruža ugodnu atmosferu i vrhunsku hrvatsku gastronomiju.

- Spoj tradicije i modernosti naše vizije očituje se ne samo u interijeru i uređenju terase restorana, nego i u našem jelovniku. Svaki tjedan donosimo novu kartu jela od svježih jadranskih plodova mora i od lokalnih sezonskih namirnica. Trudimo se promišljati o tradicionalnoj hrvatskoj i dalmatinskoj kuhinji na suvremen način, čuvajući pritom izvorne okuse Hrvatske - kaže bivši nogometaš Dražen Boban, danas poduzetnik i vlasnik restorana.

Napominje da je Korčula restoran s tradicijom i da je prava institucija u centru Zagreba.

- Restoran vodi naša treća obiteljska generacija, voditeljica restorana je sada moja kći Anamarija Topić. Naša tajna održivosti je u predanosti poslu i organizaciji. Kada poslu svakodnevno pristupate s ljubavlju, s puno emocija, to je jamstvo uspjeha. Uz sve to morate ponuditi i neke nove specijalitete. A mlade generacije, koje danas vode restoran, znaju što mladi žele jesti. Osuvremenjujemo jelovnik, koji je uvijek bio dobar, ali tradicionalan - govori Boban ističući da žele napraviti pomak prema modernom štihu, što su zapravo već i učinili s nekoliko jela.

Foto: Tomislav Miletić/PIXSELL

- Ljubitelji ribe sa žara i pečene hobotnice ovdje dolaze na svoje jer su takva jela dio stalne karte. Svaki tjedan, kao što sam već spomenuo, slažemo jelovnik s nekoliko novih jela. U tome se najviše očituje taj zaokret prema modernom i suvremenom, kao i u korištenju tradicionalnih namirnica na moderan način. Ubacili smo i pokoje jelo od mesa, poput dalmatinske pašticade, kako bismo zaokružili priču i ponudili nešto za mesoljupce - govori Anamarija dodajući kako je Korčula mediteranski, riblji restoran čiji su okusi izvorni hrvatski i dalmatinski, a čiji je izgled moderan, te kako je za jelovnik i kreacije na tanjuru zaslužan glavni kuhar Tadej Topolovec, kojemu ona iznosi svoje ideje.

Foto: Tomislav Miletić/PIXSELL

- Osim Tadeja tu je i gospođa Nada koja je s nama već 40 godina i svima nam je kao mama. Imamo dobar spoj mladih i starih zaposlenika i to je dobitna kombinacija.Tjedna karta chefu Topolovcu daje više mogućnosti da se zaigra sa sezonskim namirnicama i sastojcima, pa se na njoj mogu naći različita tradicionalna i moderna jela. Osim dostupnosti namirnica pažljivo slušamo i mišljenja i sugestije gostiju, pa prema tome slažemo jelovnik - napominje Anamarija i dodaje da su njihovi gosti iz svih slojeva društva, od političara, umjetnika, estradnjaka, sportaša i diplomata do običnih ljudi.

Foto: Tomislav Miletić/PIXSELL

- Hvala Bogu, korona je iza nas i ljudima nije trebalo dugo da se vrate starom dobrom običaju posjećivanja restorana i mjesta koja nude dobru hranu. Mi smo puni svaki dan, što je lijepo vidjeti nakon što je neko vrijeme zbog koronavirusa restoran bio prazan, kao i cijeli grad. Kada sam vidjela tih prvih dana kako se restoran puni, obuzele su me emocije. Otad je sve išlo nabolje. Sada surađujemo s chefom konzultantom Hrvojem Zirojevićem koji je osvajač brojnih kulinarskih nagrada. Za ribu je on majstor broj jedan i s njim ćemo nastaviti suradnju. Cilj nam je da svake godine napredujemo. Još je uvijek naš specijalitet pečena hobotnica s krumpirom, koja je neponovljiva i takve nema nigdje drugdje. To je nešto što je ostalo svih ovih godina i ne mislimo to mijenjati - kaže Anamarija i ističe da su cijene pristupačne, hrana kvalitetna i zdrava, a namirnice uvijek svježe.

- Istaknula bih i naš desert, smokve u prošeku. To je nešto zanimljivo što se ne može nigdje drugdje pojesti. Uz to bih izdvojila i morski pjat, sirove morske delicije. Kada ima škampa, onda su to sirovi škampi, tatarski od jadranske tune i gazpacho od hobotnice. Uz riblju hranu najbolje i najviše ide čaša malvazije. . Kako nam se bliži Valentinovo, uveli smo rose džin-tonik za djevojke, rose vino, a inače gosti dosta vole pjenušac. Obično držimo neki hrvatski - govori Anamarija, kojoj se pridružio i chef Tadej Topolovec predstavivši nam dnevni meni.

- Za predjelo danas imamo kanelone s tunjevinom i punjene ganachem od gusje jetre (foie gras) s gelom od ljubičastog luka, kremom od buče i pepelom od maslina i mljevenih pistacija. Može se reći da je ovo pravi primjer spoja zaleđa i mora. Zatim, imamo bijele grudi, odnosno njoke punjene rikotom i škampima, zapržene s pršutom i kuhane na pari. Tu je i krema od buzare, tanko rezani dalmatinski pršut i par kapi ulja od bračke kadulje. Kao i pečena hobotnica, jelo koje je već 30 godina na jelovniku restorana. Prethodno je kuhana i zapečena na maslinovu ulju s češnjakom i bijelim vinom, sa strane smo stavili krumpir narezan na ploške i sve to tako zapekli - govori chef Topolovec, ističući kako na meniju imaju i dosta oborite ribe, brancina, orade, kokota, svježih škampa, bakalara... - Od tjestenine imamo fuže s kozicama i Ziganteovim tartufima, zatim od mesnih jela nudimo pašticadu s domaćim njokima. Među nekoliko hladnih i toplih predjela imamo paštetu od dimljene ribe, slane inćune i domaću pogaču te frigane gavune s tartar-umakom. Na jelovniku je i hladna juha od rajčice, odnosno gazpacho što je također primjer zaokreta prema modernom. Rižoto s jadranskim škampima tradicionalno je dalmatinsko jelo neizostavno u ponudi ovakvog restorana. Svježi jadranski škampi dolaze nam cijelu godinu tako da u tom klasiku uvijek možete uživati - govori Topolovec, posebno kao desert ističući dalmatinsku rožatu te da restoran Korčula široku ponudu morskih jela nadopunjava paletom kvalitetnih vina mnogih hrvatskih vinogorja.

Foto: Tomislav Miletić/PIXSELL

- Vjerujem da će i sa smjenom generacija restoran Korčula ostati jedinstven kao što je to uvijek bio. Malo sam se sada povukao i prepustio sve svojoj kćeri Anamariji. Kako sam rekao, najvažnija je ljubav kojom se pristupa poslu, a njoj toga ne nedostaje. Svaki dan razmišlja o nečemu novom što bi mogla ponuditi - zaključio je vlasnik restorana Dražen Boban.

