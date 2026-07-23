Lijepa gesta u Brezovici: Par poklonio Gradu svoju zemlju da mlade obitelji imaju slobodan pristup glavnoj cesti

Nije neuobičajeno da pojedinci odluče dio svoje zemlje pokloniti Gradu Zagrebu ili državi kako bi se ubrzao ili olakšao neki infrastrukturni pothvat, no slučaj iz Brezovice ima nešto drukčiju pozadinu. Par iz naselja Zadvorsko odlučio je Gradu prepustiti vlasništvo na svojoj parceli od gotovo 400 kvadrata, inače vrijednoj oko 8600 eura, a zaključak o prihvaćanju darovanja objavljen je na službenim gradskim stranicama.

Vijeće Gradske četvrti Brezovica dostavilo je izjave suvlasnika predmetne nekretnine kojima se izražava volja za darovanjem suvlasničkih dijelova. Nadalje, Vijeće Gradske četvrti Brezovica je aktom od 15. ožujka 2026. podržalo prijenos vlasništva predmetne nekretnine na Grad Zagreb ukazujući na činjenicu da nekretnina služi kao prilazni put od glavne prometnice do nekretnina na kojima su mlade obitelji izgradile ili planiraju izgraditi kuće, a ostanak mladih obitelji u Brezovici ima pozitivne učinke – stoji u objašnjenju kupoprodajnog procesa. Na području u blizini nekretnine već su izgrađene četiri obiteljske kuće.

– Tako je, poklonili su zemlju da susjedi, inače mlade obitelji, mogu imati nesmetani put – potvrdila je Marina Pucević, potpredsjednica Vijeća gradske četvrti Brezovica. Čuli smo se i s Renatom Celićek, koja je vlasnica parcele u pitanju. – Stvar je poziciji parcele i rasporedu nekretnina. Među kućama koje su se sagradile je i ona mog sina i snahe. Njima smo dali pravo služnosti, ali onda smo, da pomognemo susjedima, odlučili dati cijelu nekretninu Gradu. Riječ je o četiri mlade obitelji s djecom – objasnila je.