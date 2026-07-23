Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 196
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SLAVEN BILIĆ
#SP 2026.
#Vatreni
#TOPLINSKI VAL
#MARKO LIVAJA
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
400 KVADRATA PUTA

Lijepa gesta u Brezovici: Par poklonio Gradu svoju zemlju da mlade obitelji imaju slobodan pristup glavnoj cesti

Zagreb: Naselje Brezovica
Robert Anic/PIXSELL
Autor
Hana Ivković Šimičić
23.07.2026.
u 20:00
Google icon Dodaj Večernji list među omiljene izvore na Googleu

Nekretnina služi kao prilazni put od glavne prometnice do nekretnina na kojima su mlade obitelji izgradile ili planiraju izgraditi kuće, stoji u objašnjenju gradskog zaključka o prihvaćanju darovanja

Nije neuobičajeno da pojedinci odluče dio svoje zemlje pokloniti Gradu Zagrebu ili državi kako bi se ubrzao ili olakšao neki infrastrukturni pothvat, no slučaj iz Brezovice ima nešto drukčiju pozadinu. Par iz naselja Zadvorsko odlučio je Gradu prepustiti vlasništvo na svojoj parceli od gotovo 400 kvadrata, inače vrijednoj oko 8600 eura, a zaključak o prihvaćanju darovanja objavljen je na službenim gradskim stranicama. 

Vijeće Gradske četvrti Brezovica dostavilo je izjave suvlasnika predmetne nekretnine kojima se izražava volja za darovanjem suvlasničkih dijelova. Nadalje, Vijeće Gradske četvrti Brezovica je aktom od 15. ožujka 2026. podržalo prijenos vlasništva predmetne nekretnine na Grad Zagreb ukazujući na činjenicu da nekretnina služi kao prilazni put od glavne prometnice do nekretnina na kojima su mlade obitelji izgradile ili planiraju izgraditi kuće, a ostanak mladih obitelji u Brezovici ima pozitivne učinke – stoji u objašnjenju kupoprodajnog procesa. Na području u blizini nekretnine već su izgrađene četiri obiteljske kuće. 

– Tako je, poklonili su zemlju da susjedi, inače mlade obitelji, mogu imati nesmetani put – potvrdila je Marina Pucević, potpredsjednica Vijeća gradske četvrti Brezovica. Čuli smo se i s Renatom Celićek, koja je vlasnica parcele u pitanju. – Stvar je poziciji parcele i rasporedu nekretnina. Među kućama koje su se sagradile je i ona mog sina i snahe. Njima smo dali pravo služnosti, ali onda smo, da pomognemo susjedima, odlučili dati cijelu nekretninu Gradu. Riječ je o četiri mlade obitelji s djecom – objasnila je. 

FOTO Strojevi, prašina i kolone: Kaos na ključnoj zagrebačkoj aveniji, a bit će tako do sljedećeg tjedna
Zagreb: Naselje Brezovica
1/12

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!