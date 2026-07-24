Montirane su i spojene na struju, ali još uvijek stoje. Stepenice za Importanne ipak neće proraditi ‘u srpnju’

Mjesecima su putovale iz daleke Azije, ubrzo potom su i postavljene, no pokretne stepenice kod Importanne centra na Tomislavcu i dalje nisu u pogonu. U Gradu su kraj radova na eskalatoru najavili za srpanj, no neko vrijeme na terenu nema radnika. Grad smo pitali gdje je stalo, a oni su nam objasnili da postoje završni radovi koje treba obaviti.

– Krakovi novih pokretnih stepenica u Importanne Centru su montirani, izvršeno je njihovo priključenje na električnu energiju te uzemljenje. Također je provedeno i početno ispitivanje funkcionalnosti stepenica. Za dovršetak projekta potrebno je izraditi i ugraditi oblogu od inox profila koja zatvara prostor između krakova pokretnih stepenica. Izrada dijelova obloge je u tijeku te po završetku proizvodnje slijedi njihova montaža. Završno ispitivanje sustava i puštanje vanjskih pokretnih stepenica u probni rad očekuje se do sredine kolovoza – kazali su nam u Gradu.

Dvije godine prošle su, podsjetimo, otkako su stepenice na Trgu kralja Tomislava posljednji puta bile u funkciji. Od tada se čeka na njihovu zamjenu. Radovi su trebali biti završeni još ove veljače, a kad se to nije dogodilo, Grad smo pitali gdje je zapelo. Problem je, kako su nam tada rekli, u izmjeni tehničke dokumentacije, a zatim je došlo i do problema u dostavi. Zbog kompleksnih geopolitičkih okolnosti na Bliskom istoku, pojasnili su nam, pokretne stube moraju ploviti iz Kine preko Rta dobre nade do Hrvatske.

Stare pokretne stube, dodajmo, proizvedene su još 1995. godine, kvarovi su posljednjih godina bili učestali. Upravo zato se išlo u njihovu demontažu i zamjenu novima, a radovi su vrijedni oko 800 tisuća eura s PDV-om.