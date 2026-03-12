Naši Portali
POŽAR U ZAGREBU

VIDEO Gori otpad u Jakuševečkoj ulici! Zagrepčani prijavili dim, vatrogasci na terenu

Zagreb: U napuštenoj kući u Sesvetema tijekom popodneva izbio požar
Luka Batelic/PIXSELL
Autor
Gabrijela Krešić
12.03.2026.
u 11:15

Dojava je zaprimljena u 10.38 sati

U Jakuševečkoj ulici 82 u Zagrebu jutros je izbio požar otpada na otvorenom prostoru, potvrdili su nam iz Vatrogasne postrojbe Grada Zagreba. Dojava je zaprimljena u 10.38 sati, nakon što su građani prijavili dim i vatru. Na teren su upućeni vatrogasci koji su započeli intervenciju kako bi požar stavili pod kontrolu. Prema prvim informacijama, riječ je o požaru smeća na otvorenom, a zasad nema podataka o ozlijeđenima. Okolnosti izbijanja požara bit će poznate nakon očevida.

