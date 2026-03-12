ZET hitno traži vozače, plaća oko 2000 eura: 'Više od deset godina sam bila policajka, sada vozim autobus'

Zagrebački javni prijevoznik ZET suočava se s nedostatkom vozača autobusa, zbog čega je raspisao novi natječaj za zapošljavanje. Kako prenosi HRT, tvrtka je ove godine odlučila dodatno olakšati prijavu kandidatima tako što će po prvi put u potpunosti pokriti troškove prekvalifikacije za vozače autobusa. Jedna od novih zaposlenica je Magdalena Andrić, koja je prije rada u ZET-u bila policijska službenica. Nakon četrnaest godina rada u Ministarstvu unutarnjih poslova odlučila je promijeniti zanimanje te se prijavila na prošlogodišnji natječaj. Kako je ispričala za HRT, na promjenu posla potaknuli su je bolji uvjeti rada, primanja te organizacija smjena. Tako je volan policijskog automobila zamijenila upravljačem gradskog autobusa, koji sada vozi već nekoliko mjeseci.

Kako bi privukli još kandidata, u ZET-u su ove godine promijenili način financiranja prekvalifikacije. Dok su kandidati prošle godine morali sami podmiriti troškove osposobljavanja, koji bi im kasnije bili refundirani, sada će ZET te troškove pokriti odmah. Glasnogovornik ZET-a Domagoj Zeba za HRT je pojasnio kako tvrtka trenutno traži oko sto novih vozača. Minimalni uvjeti za prijavu su navršenih 24 godine života te vozačka dozvola B ili C kategorije. Prethodno iskustvo u vožnji autobusa nije potrebno, no kandidati moraju zadovoljiti zdravstvene uvjete.

Prema riječima Zebe, upravo je pokrivanje troškova prekvalifikacije važna novost jer mnogim kandidatima financijski teret osposobljavanja predstavlja prepreku pri prijavi. Dodatni motiv za zapošljavanje predstavljaju i primanja. Prema podacima koje prenosi HRT, prosječna plaća vozača ZET-a u siječnju ove godine, uključujući neoporezive dodatke, iznosila je oko 1954 eura.

Iako je riječ o poslu koji zahtijeva veliku odgovornost i stalnu koncentraciju zbog sigurnosti putnika i prometa, vozači se često susreću i s ugodnim situacijama. Andrić ističe kako su putnici, osobito stariji građani, često pozitivno iznenađeni kada za volanom autobusa vide ženu.

Zapošljavanje novih vozača trebalo bi pomoći i u smanjenju problema s kašnjenjima u javnom prijevozu. Građani, kako prenosi HRT, primjećuju da se stanje donekle poboljšalo, iako povremena kašnjenja i dalje postoje. U ZET-u ipak ističu kako su prethodni natječaji već dali rezultate. Prema riječima glasnogovornika Zebe, od prošle godine do danas na temelju takvih poziva zaposleno je više od stotinu novih vozača. Rok za prijavu na aktualni natječaj je 13. ožujka. Budući da program osposobljavanja traje oko šest mjeseci, očekuje se da će nova generacija vozača i vozačica autobusa na zagrebačke ulice izaći već tijekom jeseni.