Evo što se 'kuha' u startup tvornici za finale 'teško' milijun kuna

Sjajni se projekti ovih dana “kuhaju” u 12. paviljonu Zagrebačkoga velesajma, a mozgovi iza njih poduzetnici su i inovatori koji se u 17 timova natječu u četvrtoj generaciji Startup Factoryja. Organizira ga Zagrebački inovacijski centar (ZICER), a finale će se održati na startup konferenciji Zagreb Connect 27. studenog, kada će oni najbolji među sobom podijeliti milijun kuna potpore.

– Ove je godine naglasak na tehnologijama budućnosti, transferu tehnologije i zaštiti intelektualnog vlasništva, a kroz Connect slavimo i 25 godina kontinuiranog poticanja tehnološkog poduzetništva u Zagrebu – kaže direktor ZICER-a Frane Šesnić, dok pročelnica Gradskog ureda za gospodarstvo, energetiku i zaštitu okoliša Mirka Jozić napominje da će šesta startup konferencija biti prilika i za povezivanje s potencijalnim poslovnim partnerima. A evo što će startupovci ondje predstaviti.

1. SEAtonomous

Lovro Marković i njegov tim žele pomoći sportskim ribolovcima pa su osmislili plovilo koje se samostalno kreće po jezerima i ispušta hranu za ribe. – Mobilnom aplikacijom zada se ruta kretanja, a ono obavlja sve ostalo – kaže Marković. Uz pomoć ZICER-a žele razviti nekoliko prototipova plovila i tako se probiti na tržište.

2. Urban Oasis

Voće i povrće koje raste u stakleniku za interijere ovoga tima ne treba zemlju, raste dvostruko brže nego u vrtu, a u jednoj se tegli može uzgojiti do 20 biljaka. Ugrađene šprice prskaju korijen i tako mu daju sve što je biljci potrebno za rast. – Želimo da ljudi u svojim hotelima, restoranima, stanovima mogu imati vrtove za uzgoj zdrave, organske hrane – kaže voditelj tima Marko Ratković.

3. EMmobile

Bicikl koji je turistički vodič osmislili su bratići Ivan i Mario Ljubičić. Vozač može odabrati želi li istražiti povijest kraja, ispitati lokalnu gastronomsku ponudu ili uživati u pedaliranju prirodom, a pritom koristi kacigu koja “priča” o znamenitostima koje ga okružuju.

4. SIM

Sustav koji stvaraju članovi ovoga tima namijenjen je ponajprije sportskim klubovima. Jednostavnim sučeljem daje pogled na sve važne informacije: ugovore za igrače, podatke o njihovoj karijeri, liječničku dokumentaciju, plan treninga... Cilj je da se menadžeri klubova oslobode administrativnih poslova, a u planu je, osvoje li novac na natjecanju, omogućiti i da treneri dobiju virtualnog pomoćnika.

5. Hypergola

Nadstrešnica koja štiti od kiše, vjetra i sunca te usput stvara struju. Izum je to za koji članovi tima kažu da je zapravo mikroelektrana koja “upija” sunce i padaline te ih koristi za proizvodnju struje i skupljanje kišnice.

6. NUOtwo

Kad je Marko Brkljačić čuo da Veliki koraljni greben propada zbog kiseljenja mora što je prouzročila velika koncentracija CO2, odlučio je nešto poduzeti pa sad razvija aktivne zidne panele čija je uloga upijati CO2 iz zraka koji ujedno smanjuju potrebu za grijanjem i hlađenjem u domu.

7. Ekono

Treba li pripaziti na budžet ili otvoriti štednju te kako najbolje balansirati tekući račun, reći će vam aplikacija koju razvija ovaj tim. Robot koji u njoj “stanuje”, objašnjavaju, zabavan je sugovornik koji, osim što evidentira financije, producira kvizove na tu temu.

8. Valut

– Ostali ste bez deviza usred Njemačke i, umjesto u mjenjačnicu, uđete u fast food ili kafić i zatražite sto eura. Skenirate QR kod koristeći našu aplikaciju, a blagajnik vam daje kavu i vaših sto eura gotovine, i to za mnogo manju naknadu i bolji tečaj nego na šalteru – tako budućnost mijenjanja novca zamišlja Matija Matija. Aplikacijom koju je osmislio s Tinom Rešetarom želi pomoći turistima.

9. ArboSmart Technologies

Dražen Mrvoš i Fran Poštenjak vjeruju da se urbano zelenilo mora raditi planski i zato su osmislili sustav ArboSmart Cloud. Uređuje li se u nekom gradu, primjerice, park, pomoću sustava šumari imaju pregled svih stabala, financijeri mogu jednostavno postaviti i pratiti budžet, a oni u operativi provjeriti popis predviđenih radova i definirati rokove.

10. Farseer

Bilo bi dobro, misle u ovome timu, kad bi vlasnici tvrtki više vremena proveli planirajući godišnji odmor, a manje misleći na logističke i financijske aspekte biznisa. Stvorili su zato jednostavan sustav koji radi financijske i logističke planove, analize te predviđa poslovne rezultate.

11. FloorNap

Rino Duboković želi se pobrinuti da noćenje u Parizu nitko ne mora platiti više od 15 eura. To planira postići platformom uz pomoć koje se traži i nudi smještaj – na podu. Putovanje s vrećom za spavanje privlači i ostale članove tima pa platformom želi spojiti sve druge sličnih afiniteta. I usput potaknuti kulturu eko-friendly i niskobudžetnog putovanja.

12. Probot

Kristijan Knežević i njegovi prijatelji na televiziji su gledali najbolju obranu gola, za koju je bio odgovoran Marcelo Brozović. On je, naime, kao dio živog zida legao na tlo umjesto da poskoči, a to je, kažu, bio genijalan potez. Pametnom spravom koja glumi živi zid zato žele pomoći mladim nogometašima da treniraju obranu te jednog dana i sami izvedu nešto poput Brozovića.

13. Mundus Education System

Društvenu igru koja spaja Čovječe, ne ljuti se, Monopoly i Sraz s pametnim telefonom ova je ekipa razvila još u srednjoj školi, čime su mnoge oduševili. No to je, kažu, bio samo početak pa u ZICER-u razvijaju cijeli edukacijski sustav koji kombinira igru i učenje. Okosnica im je pritom društvena igra Mundus.

14. RecorrCQC

Koliko ste sigurni da je antikorozivni premaz na vašoj ogradi, brodu ili autu zaista kvalitetan? Profesorica Sanja Martinez s Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije uz dvoje kolega osmislila je uređaj koji vam može pomoći jer to može izmjeriti. Dvjema fleksibilnim elektrodama koje se vodljivom pastom lijepe za površinu premaza, a kroz njih prolazi izmjenična struja, mjeri se električni otpor. Rezultat se prikazuje brojčano i na skali koja ide od zelene boje za odlične premaze preko žute za one srednje kakvoće do crvene za one niske kvalitete.

15. LafTonic

Do ideje o sustavu koji prikuplja informacije iz publike o medijskim radovima i prije nego što su u fazi produkcije Ivan Spajić Buturac došao je nakon vlastita neuspjeha u području animacije. On je, naime, potrošio mjesece na snimanje svog rada i tek na kraju od prijatelja doznao u čemu je pogriješio. Da se to ne ponovi ili da se ne dogodi drugima, njegov je tim osmislio sustav pomoću kojeg će budući producenti serija i filmova moći dobiti povratne informacije online publike te preciznu validaciju tržišnog potencijala, smjernice za poboljšanje i slično.

16. A-SAP

Tuča uništava automobile, a razorna je i za polja i vinograde pa je zato, drže u ovom timu, nužno stvoriti funkcionalan prognostički model za tu padalinu. On bi se temeljio na podacima o tome koliko se tuče sručilo, koliko je bila velika, koliko dugo trajala... Razvili bi sustav instrumenata otpornih na ekstremne vremenske prilike koji bi se mogli koristiti godinama uz minimalno održavanje.

17. Hero Factory

Sustav za online marketing koji je razvila ova ekipa male tvrtke vodi u poslovni uspjeh korak po korak. Svaki dan predlaže što bi djelatnici zaduženi za marketing trebali napraviti, poput objave na Facebooku, a odmah nudi i način kako to najbolje izvesti. Sustav prati te analizira i dugoročan marketinški napredak tvrtke.