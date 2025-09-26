Naši Portali
IZUZETAN USPJEH

Ema Dujmović (13) iz Samobora briljirala na Svjetskom prvenstvu iz kineskog

26.09.2025.
u 14:59

Suci su istaknuli kako se Ema izdvojila u svim segmentima – od lingvističkog znanja, umjetničkog izraza, do osobne elokvencije i samopouzdanja

Trinaestogodišnja Ema Dujmović oz Samobora ostvarila je izuzetan uspjeh za Hrvatsku na svjetskom prvenstvu u znanja iz kineskog jezika za neizvorne govornike u gradu Tianjinu u Kini, osvojivši 2. mjesto u Europi i plasman među 10 najboljih na svijetu na prestižnom Svjetskom prvenstvu iz kineskog jezika za osnovne škole.

Višednevno natjecanje održalo se u Pekingu i Tijanjinu, a u njemu je sudjelovalo 76 natjecatelja iz 63 zemlje s pet kontinenata. Konkurencija je bila nevjerojatno jaka, a upravo je europska skupina ocijenjena kao najzahtjevnija, u njoj se 27 kandidata borilo za prestižna tri mjesta. 

A Emi je dodijeljena i posebna nagrada za izvrsnost. Suci su istaknuli kako se Ema izdvojila u svim segmentima – od lingvističkog znanja, umjetničkog izraza, do osobne elokvencije i samopouzdanja. Time je postala jedna od rijetkih natjecateljica koja je uz visoki plasman osvojila i posebno priznanje stručnog žirija. 
