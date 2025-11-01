Eksplozija u Zagrebu: Automobil planuo kraj stambene zgrade

Večeras je na zagrebačkoj Kajzerici došlo do eksplozije osobnog automobila marke Audi. Kako doznaje net.hr, građanin je vatrogascima dojavio da se radi o požaru vozila koje je bilo parkirano uz stambenu zgradu. Na mjesto događaja izašli su vatrogasci koji su ubrzo lokalizirali požar, dok policija provodi očevid.
GROBLJE U MORU SVJETLA
FOTO Pogledajte kako izgleda Mirogoj: Tisuće lampiona osvijetlile su noć Svih svetih
PRVA SUBOTA U MJESECU
FOTO Kipovi Gospe, krunice, molitelji, prosvjednici i mnoštvo policije: Ovako su danas izgledali trgovi diljem zemlje
sjajno!
Koje su nas sve kombinacije oduševile u listopadu? Donosimo veliki pregled najboljih street style outfita
KAKO SPRIJEČITI