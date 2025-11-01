Naši Portali
INTERVENIRALI VATROGASCI

Eksplozija u Zagrebu: Automobil planuo kraj stambene zgrade

01.11.2025.
u 22:56

Na mjesto događaja izašli su vatrogasci koji su ubrzo lokalizirali požar, dok policija provodi očevid

Večeras je na zagrebačkoj Kajzerici došlo do eksplozije osobnog automobila marke Audi. Kako doznaje net.hr, građanin je vatrogascima dojavio da se radi o požaru vozila koje je bilo parkirano uz stambenu zgradu. Na mjesto događaja izašli su vatrogasci koji su ubrzo lokalizirali požar, dok policija provodi očevid.

