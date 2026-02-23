Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 101
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#GRENLAND
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
PRIVREMENA REGULACIJA PROMETA

Promet u centru Zagreba u suprotnom smjeru nego inače! Evo zašto i kako su se vozači pogubili

Zagreb: Dio Martićeve zatvoren za promet, problemi s novom regulacijom prometa
Foto: Patrik Macek/PIXSELL
1/4
VL
Autor
Ana Vrbanek
23.02.2026.
u 12:14

Dionica Martićeve ulice kod kućnog broja 27, od Tomašićeve do Bulićeve ulice, ostat će zatvorena za promet sve do ponedjeljka, 16. ožujka, svakim danom od 8.30 do 14.30 sati, kazali su iz Grada.

Zbog radova na ugradnji podzemnih spremnika u Martićevoj ulici na snazi je privremena regulacija prometa, javili su iz Grada Zagreba. Dionica Martićeve ulice kod kućnog broja 27, od Tomašićeve do Bulićeve ulice, ostat će zatvorena za promet sve do ponedjeljka, 16. ožujka, svakim danom od 8.30 do 14.30 sati, kazali su iz Grada.

Problemi i zastoji jutros su nastali zbog vozača koji nisu poštovali novu regulaciju prometa, nego su vozili po navici. Obilazni pravac vodi Martićevom (zapadno), zatim Tomašićevom, Lopašićevom i Bulićevom ulicom. Za vrijeme radova, upozorili su iz gradske uprave, promet Tomašićevom, Lopašićevom i Bulićevom ulicom odvijat će se u jednom smjeru, koji je suprotan od onog uobičajenog, radi omogućavanja obilaska u smjeru zapad – istok.

Vozačima se, radi izbjegavanja gužvi, preporučuje korištenje alternativnog pravca, a to je: Smičiklasova – Vlaška – Ratkajev prolaz – Martićeva (istok). Iz Grada mole sve sudionike u prometu za strpljenje, razumijevanje i poštivanje privremene regulacije. 
Ključne riječi
Martićeva ulica Zagreb

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!