Promet u centru Zagreba u suprotnom smjeru nego inače! Evo zašto i kako su se vozači pogubili

Zbog radova na ugradnji podzemnih spremnika u Martićevoj ulici na snazi je privremena regulacija prometa, javili su iz Grada Zagreba. Dionica Martićeve ulice kod kućnog broja 27, od Tomašićeve do Bulićeve ulice, ostat će zatvorena za promet sve do ponedjeljka, 16. ožujka, svakim danom od 8.30 do 14.30 sati, kazali su iz Grada.

Problemi i zastoji jutros su nastali zbog vozača koji nisu poštovali novu regulaciju prometa, nego su vozili po navici. Obilazni pravac vodi Martićevom (zapadno), zatim Tomašićevom, Lopašićevom i Bulićevom ulicom. Za vrijeme radova, upozorili su iz gradske uprave, promet Tomašićevom, Lopašićevom i Bulićevom ulicom odvijat će se u jednom smjeru, koji je suprotan od onog uobičajenog, radi omogućavanja obilaska u smjeru zapad – istok.

Vozačima se, radi izbjegavanja gužvi, preporučuje korištenje alternativnog pravca, a to je: Smičiklasova – Vlaška – Ratkajev prolaz – Martićeva (istok). Iz Grada mole sve sudionike u prometu za strpljenje, razumijevanje i poštivanje privremene regulacije.