Vozači blokiraju prilaz vrtićima u Zagrebu, ali pauk i kazne ne mogu ništa. Razlog je bizaran, čudio mu se i Grad

Kako kazniti vozače koji stalno parkiraju ispred vrtića, iako to ne smiju? Pitanje je to na koje je odgovor tražio Matej Mišić, predsjednik zagrebačke Gradske skupštine, a postavio ga je službenim putem kao zastupničko pitanje izvan sjednice.

– Gradskom odlukom posebno je regulirano korištenje parkirališnih mjesta u blizini dječjih vrtića. Predmetna mjesta predviđena su za korištenje tijekom radnog vremena ustanove, u pravilu od 7:00 do 9:00 te od 15:00 do 17:00 sati, uz maksimalno trajanje zadržavanja od 15 minuta.

Imajući u vidu da je uočeno učestalo kršenje definiranih pravila, navedena problematika posebno je istaknuta i na sjednicama Gradske skupštine Grada Zagreba. Na 4. sjednici, kao predsjednik Gradske skupštine, postavio sam upit gradonačelniku vezano uz ovaj problem. Gradonačelnik je u odgovoru istaknuo da je takvo postupanje apsolutno kršenje propisa te da je neprihvatljiva praksa prometnog redarstva da se isto ne sankcionira.

Međutim, prema naknadno dobivenim informacijama, proizlazi da za postupanje prometnih redara prema osobama koje parkirališna mjesta koriste protivno njihovoj namjeni trenutačno ne postoji adekvatan pravni temelj. Preciznije, nužne su izmjene aktualnog normativnog okvira kako bi se omogućilo efikasno sankcioniranje – pojasnio je Mišić, tražeći da mu se dostavi što se misli učiniti po tom pitanju, uključujući izmjene trenutačnih gradskih propisa.

Odgovor je iz Grada stigao. Potvrdili su mu da pravila određena gradskom odlukom uistinu propisuju kad i kako se vozači smiju parkirati ispred vrtića, no postoji problem kad je u pitanju ovlast prometnih redara da provedu tu odluku, a za detaljno pojašnjenje obratili su se Ministarstvu unutarnjih poslova. Prema mišljenju MUP–a, napominju, kršenje obavijesti postavljene ispred vrtića nije prekršaj, jer nije riječ o zabrani, stoga se ne može kazniti. Grad zato planira izradu dokumenta koji bi taj problem mogao bolje riješiti.

– Otvorilo se pitanje opsega ovlasti prometnog redarstva u slučajevima kada korisnici postupaju protivno navedenoj prometnoj signalizaciji, odnosno kada parkirališna mjesta koriste osobe koje nisu korisnici kojima je mjesto namijenjeno ili kada prekorače dopušteno vrijeme zadržavanja. U praksi se pritom otvorilo pitanje može li se postupanje smatrati prekršajem iz članka 12. Zakona o sigurnosti prometa na cestama, odnosno predstavlja li takvo postupanje oblik nepropisnog parkiranja koje su prometni redari ovlašteni neposredno nadzirati i sankcionirati. S obzirom na zaprimljeno mišljenje razmatraju se mogućnosti uređenja predmetnog pitanja u okviru područja komunalnog gospodarstva te će se sukladno tome pristupiti normativnoj izradi prijedloga, o čemu ćemo vas bez odgode izvijestiti – poručili su u Gradu.

Priložili su i mišljenje Ministarstva. – Sudionici u prometu dužni su držati se ograničenja, zabrana i obveza izraženih pomoću postavljenih prometnih znakova. Dopunska ploča je sastavni dio prometnog znaka i ona pobliže određuje značenje prometnog znaka. Prometni znak C39 je znak obavijesti i„postupanje suprotno" znaku obavijesti nije prekršaj i ne može se kazniti – napominju u Ministarstvu.