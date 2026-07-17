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MIŠLJENJA SU PODIJELJENA

Zagrepčanin se pita gdje je nestao avangardan modni trend: 'Polako je na zalazu?'

Zagreb: Sunčano popodne građani i turisti iskoristili za šetnju gradom
Lovro Domitrovic/PIXSELL
Autori: Večernji.hr, Ana Vrbanek
17.07.2026.
u 12:32

Objava je ubrzo izazvala raspravu među ostalim korisnicima.

Gdje su nestao modni trend koji spaja udobnost i uličnu modu, pitao se jedan Zagrepčanin na društvenoj mreži Reddit. Riječ je o trendu nošenja sportskih čarapa na ljetne sandale ili natikače, a korisnik je u objavi napisao kako se u gradu ovaj trend viđa sve manje. "Gdje su nestali? Ima ih 80 posto manje po gradu nego prošlo ljeto. Nije valjda da je ovaj trend uvezen direktno iz Amerike polako na zalazu", zapitao se korisnik.

Objava je ubrzo izazvala raspravu među ostalim korisnicima. "Ovo treba zakonom zabraniti", "Ima ih po Novom Zagrebu koliko hoćeš", "Čini mi se da je ovo postao dio neke subkulture", neki su od komentara ispod objave. Ipak, neki su priznali da rado nose ovu kombinaciju. "Smijte se koliko hoćete, ništa nije udobnije od ovoga", napisao je jedan korisnik, a jedan je kazao kako već godina nosi ovaj spoj. "Istina. Furam to već 10 godina minimalno", istaknuo je.

Dok su jedni kritizirali trend, bilo je i onih koji su stali u njegovu obranu. "Zar ne shvaćate da će uvijek nešto biti u trendu. Uostalom koga briga što tko nosi. Ako je nekome nešto lijepo, neka nosi tako", poručio je jedan korisnik. Inače, modna kombinacija sportskih čarapa i sandala ili natikača dugo je ismijavanja i smatrana modnim promašajem. Trend se povezivao s turistima i potpunom nebrigom za stil. Ipak, zadnjih godina taj stil vratio se u modu zbog streetwear kulture. 

*Stavovi izraženi u komentarima korisnika Reddita ni u kojem slučaju ne odražavanju stavove redakcije Večernji.hr niti predstavljaju većinsko mišljenje

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reddit Zagreb

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