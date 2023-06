Detaljna rekonstrukcija nesreće: Predmeti su letjeli 20 metara u zrak, u 3 sekunde razvio je brutalnu brzinu

Jutro nakon uznemirujuće prometne nesreće koju je na parkiralištu trgovačkog centra u Novom Zagrebu prouzročio 23-godišnji vozač Mercedesa, započinje istraga, poznato je stanje ozlijeđenih, a uskoro će biti poznato što će biti s počiniteljem. Naime, on je još sinoć priveden u policijske prostorije na ispitivanje i alkotestiranje te analizu na droge. Nakon noćenja u policiji bit će poznato hoće li biti pušten na slobodu uz mjere opreza ili zadržan u 30-dnevnom istražnom zatvoru.

Što se tiče ozlijeđenih, u prometnoj nesreći teško su ozlijeđene tri osobe- pješaci, 35-godišnjak kojemu je liječnička pomoć pružena u Kliničkom bolničkom centru Zagreb, 32-godišnjakinja kojoj je liječnička pomoć pružena u Kliničkoj bolnici Dubrava i 21-godišnjak kojemu je liječnička pomoć pružena u Kliničkom bolničkom centru Sestre milosrdnice, izvijestila je policija

VIDEO Užas u Buzinu, automobilom naletio na skupinu ljudi na parkiralištu

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

U prometnoj nesreći lakše su ozlijeđeni 22-godišnjak i 22-godišnjakinja koji su se nalazili u vozilu na koje je naletio osobni automobil marke Mercedes, dodaje se u priopćenju. No, kako je uopće do nesreće došlo? Jezivoj rekonstrukciji pomažu snimke koje su se ubrzo počele širiti društvenim mrežama.

Naime, sve to divljanje automobilom, pokazuju izjave dijela svjedoka i očevidaca, pomno je planirani dio događaja koji se održava vikendom kada svakoga petka i subote ljubitelji brzih automobila održavaju tzv. "car meet" odnosno susret na kojemu mjere čiji je veći, ljepši i jači, automobil dakako.

VEZANI ČLANCI:

Sinoćnje okupljanje kod Supernove počelo je uobičajeno, saznajemo od upućenih izvora. BMW-ji, Audiji, Ferrariji, Mercedesi i drugi luksuzni automobili počeli su se okupljati pri kraju radnog vremena shopping centra na velikom vanjskom parkiralištu. Osim vozača, stigli su i njihovi prijatelji, ali događaj koji se očito više puta do sada organizirao, okuplja i gledatelje, čemu svjedoče i stolci na rasklapanje koje je dio publike donio, ne bi li uživao u oktanskim uzbuđenjima.

Stigao je u jednom trenutku i vozač Mercedesa AMG s više od 500 konjskih snag a, a upućeni u događanja kao i očevidci svjedoče da se od početka ponašao problematično i počeo divljati automobilom. Nažalost, u 22 sata i 5 minuta sve je kulminiralo. Vozač je krenuo na "krug", obišao je glavni kružni tok na ulazu u trgovački centar te pri izlasku naglo ubrzao (tom modelu od 0 do 100 treba 3,8 sekundi).

VIDEO Zabilježen trenutak nesreće u Buzinu: Zbog uznemirujućeg sadržaja snimku ne donosimo u cijelosti

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Analizom snimke nesreće vidi se da je od početka jurnjave do nesreće prošlo otprilike 4-5 sekundi, što znači da ako je pritisnuo papučicu do kraja auto je naglo ubrzao, a mogao je razviti i brzinu do 100 kilometara na sat. Obijesna vožnja i manjak iskustva rezultirali su time da je izgubio nadzor nad upravljanjem vozilom, a i ako je pokušao kočiti zabio se u još tri automobila te udario još pet ljudi.

O silini udarca govori i snimka na kojoj se vidi da predmet jednog od ozlijeđenih leti i 20 metara u zrak, a svjedoci užasa ispričali su nam da se čuo snažan udarac, vrisak te da su ljudi odletjeli u zrak. U roku od sedam minuta na terenu su bile sve dežurne službe, više kola hitne pomoći zbrinulo je ozlijeđene, a u tome su im pomogli vatrogasci koji su dio njih morali oslobađati ispod smrskanog lima.

Da su ovakve nesreće plod čiste obijesti zbog gluposti i neopreza smatra i sudski vještak za promet s višegodišnjim iskustvom Goran Husinec koji je za Večernji list analizirao nesreću u Buzinu.

GALERIJA: Nesreća u Buzinu