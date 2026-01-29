Dvostruka pravila? Selak Raspudić oštro o natječaju Grada: 'Tko je odgovoran za propust?'

Nezavisna zastupnica Marija Selak Raspudić na konferenciji za medije oštro je kritizirala Grad Zagreb zbog načina na koji se troši javni novac u zdravstvu, ali i zbog, kako tvrdi, izostanka jasnog plana oko zatvaranja odlagališta Jakuševec i zbrinjavanja otpada. Na konferenciji za novinare Selak Raspudić osvrnula se na istupe zastupnice platforme Možemo", Ivane Kekin. koja je u posljednje vrijeme kritizirala “zloupotrebu javnog novca” i preusmjeravanje sredstava prema privatnim poliklinikama. Takve stavove, poručila je, u potpunosti podržava, no upozorila je na, kako kaže, očiti raskorak između retorike na nacionalnoj razini i prakse u Zagrebu.

– Ako se već s pravom propituje odlijevanje javnog novca u privatni sektor, onda moramo pogledati što se istodobno događa u Gradu Zagrebu – rekla je Dragana Turkalj, zastupnica s Nezavisne liste Marije Selak Raspudić. Podsjetila je da je Grad Zagreb prije dvije godine sklopio ugovor vrijedan oko 700 tisuća eura za provođenje sistematskih pregleda zaposlenika s privatnom poliklinikom, iako se na natječaj javio i Dom zdravlja Zagreb – Centar, ustanova koja, kako je istaknula, ima sve potrebne kapacitete za obavljanje tih pregleda. Na prvom natječaju Dom zdravlja nije prošao jer je privatna poliklinika ponudila nižu cijenu, dok je na nedavno završenom postupku javne nabave, prema njezinim riječima, Dom zdravlja ponovno ispao – ovaj put zbog nepotpune dokumentacije.

– Postavlja se pitanje je li riječ o slučajnosti i tko za to snosi odgovornost. Tko je odgovoran za to što se najveća gradska zdravstvena ustanova ne zna pravilno prijaviti na natječaj vrijedan stotine tisuća eura – upitala je pak Selak Raspudić.

Dodala je kako je od gradonačelnika zatražila pojašnjenje, ali, tvrdi, umjesto odgovora dobila je tek prozivanje, uz poruku da se “ne radi o velikom iznosu”. – Riječ je o 700 tisuća eura javnog novca, novca građana Zagreba, koji ponovno odlazi privatnicima – naglasila je. Posebno je problematičnim ocijenila činjenicu da Grad, kao naručitelj, prema Zakonu o javnoj nabavi ima mogućnost zatražiti dopunu dokumentacije, ali to, tvrdi, u ovom slučaju nije učinjeno. – Javnosti se pritom pogrešno sugerira da je najniža cijena jedini kriterij, iako zakon jasno govori o ekonomski najpovoljnijoj ponudi – dodala je. Osim zdravstva, Selak Raspudić otvorila je i pitanje otpada, upozorivši da iz javno dostupnih dokumenata proizlazi kako će budući centri za obradu otpada proizvoditi velike količine goriva iz otpada, koje će trebati spaljivati. – U Zagrebu ne postoji energana ni spalionica otpada. Cementare su daleko, a Jakuševec se, prema najavama, mora zatvoriti za dvije i pol godine – rekla je.