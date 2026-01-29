Naši Portali
VELIKA REVITALIZACIJA

Radovi na uspinjači pri kraju, pogledajte kako izgledaju testne vožnje, a imamo i datum otvaranja!

Zagreb: Testna vožnja uspinjače u Tomićevoj ulici
Foto: Marko Prpic/PIXSELL
1/15
Autor
Hana Ivković Šimičić
29.01.2026.
u 13:23

Posao obavljaju domaća Teh-gradnja i švicarska Garaventa AG, a prema dostupnoj dokumentaciji, radovi koji se obavljaju po principu "ključ u ruke" obuhvaćaju zamjenu uspinjače, uključujući postrojenje, vagone, tračnice...

Radovi na revitalizaciji zagrebačke uspinjače pri samom su kraju. Nakon što su obnovljene gornja i donja postaja te zamijenjene i kabine, u ZET-u su počeli i s testnim vožnjama. Radovi su, podsjetimo, počeli 20. siječnja, a njihov završetak očekuje se u ožujku 2026. godine. Za to će vrijeme, potvrdili su u ZET-u, uspinjača biti izvan funkcije, a građani će do Gornjega grada morati pješice ili ZET-ovim autobusnim linijama 105 i 150.

Posao obavljaju domaća Teh-gradnja i švicarska Garaventa AG, a prema dostupnoj dokumentaciji, radovi koji se obavljaju po principu "ključ u ruke" obuhvaćaju zamjenu uspinjače, uključujući postrojenje, vagone i tračnice, te kompletnu obnovu svih objekata. Kako bi se zadovoljili uvjeti konzervatora, novi vagoni trebaju biti replike postojećih, a infrastruktura, piše također u materijalima, mora biti dovoljno kvalitetna da može osigurati sigurnu i pouzdanu vožnju još najmanje 30 godina. Kako bi se zadovoljili uvjeti konzervatora, novi vagoni replike su postojećih, a infrastruktura, piše također u materijalima, mora biti dovoljno kvalitetna da može osigurati sigurnu i pouzdanu vožnju još najmanje 30 godina.

Zagreb: Testna vožnja uspinjače u Tomićevoj ulici
29.01.2026., Zagreb - Nakon cjelovite obnove Uspinjače koje je uključivala ugradnju novog pogonskog sustava, sanaciju vijadukta i trase, ugradnju novih tračnica i montažu novih vagona krenule su testne vožnje. Photo: Marko Prpic/PIXSELL
Foto: Marko Prpic/PIXSELL

O obnovi "stare dame", kako ju Zagrepčani vole znati, govorio je danas i zamjenik gradonačelnika Luka Korlaet. Zastupnika Tomislava Medaka iz redova Možemo zanimalo je kada će proraditi uspinjača jer je u fazi rekonstrukcije i obnove, na što je Luka Korlaet, zamjenik gradonačelnika, rekao da još treba proći tehnički pregled i dobiti uporabnu dozvolu, ali i obaviti stručni tehnički pregled Ministarstva prometa. – Provedena su ispitivanja opterećenja i probni radovi. Očekujem da počne raditi polovinom ožujka. Ugovor ističe točno 13. ožujka. Nakon toga, a po rješenju ministarstva će uspinjača biti puštena u rad  –  rekao je Korlaet.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 7,2 milijuna eura i financirat će se dijelom iz proračuna Grada Zagreba, kreditom Europske investicijske banke, a najveći dio vrijednosti investicije financirat će se putem EU fondova, odnosno u okviru Integriranog teritorijalnog programa 2021. - 2027. 

Uspinjača će i dalje moći primiti najviše 28 putnika, no dodalo se i mjesto prilagođeno osobama s invaliditetom. Novost je i to što će vagoni biti klimatizirani. Na gornjoj i donjoj postaji nalazit će se i ekrani s informacijama za putnike. Tako će "stara dama", 50 godina od posljednje obnove, napokon dobiti zasluženo novo ruho. Kako smo se uvjerili na terenu prije nekoliko mjeseci, radovi se cijelo vrijeme obavljaju punom parom, a gornja postaja žičare sad je puna "bauštelaca" i raznih materijala. – Bit će super, kad Švicarci rade, nema greške – kazao nam je jedan od njih

