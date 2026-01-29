Naši Portali
RADOVI U ZAGREBU

Amortizeri slave! Evo koje su zagrebačke ceste obnovljene lani, možete pogledati i iz zraka

Zagreb: Radovi na Ilici završeni sedamnaest dana prije roka
Foto: Goran Stanzl/PIXSELL
1/3
Autor
Hana Ivković Šimičić
29.01.2026.
u 13:04

Tijekom ljeta metropola je bilo jedno veliko gradilište, kopalo se i na proljeće te jesen, a gradska je uprava na svojoj Facebook stranici napravila video kompilaciju u kojoj je predstavila projekte na koje je posebice ponosna

Koji se radovi obavljaju na gradskim prometnicama, a koje su tek u planu može se vidjeti na web stranici regulacije.zagreb.hr, a u Gradu su se odlučili pohvaliti obavljenim radovima tijekom 2025. godine. Tijekom ljeta metropola je bilo jedno veliko gradilište, kopalo se i na proljeće te jesen, a gradska je uprava na svojoj Facebook stranici napravila video kompilaciju u kojoj je predstavila projekte na koje je posebice ponosna. 

"Manje rupa, sigurnija vožnja i ugodnije kretanje gradom za vozače, bicikliste i pješake", poručili su. Istaknuli su tako projekt sanacije kolnika na Ilici od Svetog Duha do Mandaličine, koji je obavljen nakon rekonstrukcije vodovoda. Radovi su trajali više mjeseci, na snazi je bila i posebna regulacija prometa, a zahvat je završen 17 dana prije predviđenog roka. Pohvalili su se i asfaltiranjem Tesline i Masarykove koje je obavljeno nakon radova na plinskoj mreži, a ponovno su oslikane i sada prepoznatljive "mačkice" kod kipa Nikole Tesle. 

Tijekom ljeta obavljeni su i rekonstrukcija plinovoda i asfaltiranje ulice Srebrnjak, koje je dovršeno u kolovozu prošle godine, te radove na području mjesnog odbora "Kralj Zvonimir" gdje je osvanuo novi  kružni tok. Spomenuti su i radovi na izgradnji skretnice na križanju Vukovarske i Držićeve, što je također obavljeno tijekom ljetnih mjeseci, te zamjena tračnica na potezu od Ribnjaka do okretišta na Mihaljevcu. Ostatak možete pogledati u videu ispod. 

Avatar SdpovNjonjo
SdpovNjonjo
13:11 29.01.2026.

Dali se iko ikada bar malo zacrveni nakon ovakvih tekstova?

7. sjednica Gradske skupštine Grada Zagreba
