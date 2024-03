Deseci Zagrepčana opet prijavljivali potres: 'To vam Dinamo igra, Petković je zabio'

Večeras je, oko 22:11, područje Zagreba pogodio novi potres, barem su tako prijavljivali Hrvati na aplikaciji EMSC-a, gdje su u roku od sat vremena napisali gotovo 60 komentara. Ipak, naknadno se oglasio i sam EMSC, koji je potvrdio da je zaprimio dojave građana, dodajući ipak da nemaju seizmičkih podataka koji bi potvrdili da je doista i došlo do potresa.

Zanimljivo je, inače, da se u to vrijeme igrala utakmica Dinama i PAOK-a u Maksimiru. Zagrebački klub je u osmini finala Konferencijske lige slavio 2:0 dvama golovima Brune Petkovića protiv trenutno prvoplasirane momčadi grčkog prvenstva i napravio velik korak prema prolasku u četvrtfinale europskog natjecanja. Shvativši da nije bilo potresa, neki su građani na stranici EMSC-a pisali da je to što su osjetili bilo upravo slavlje nakon Petkovićevih golova. "To vam Dinamo igra", "Petković zabio" pisali su komentatori na aplikaciji EMSC-a.

Podsjetimo, seizmografi Seizmološke službe Republike Hrvatske zabilježili su noćas potrese kod Markuševca. Jedan se dogodio u 01:55 magnitude 1.9, a drugi tri minute kasnije, u 01:58, magnitude 2.8 prema Richteru. Potrese je za Večernji TV komentirao seizmolog Krešimir Kuk. "Najnovija su saznanja da je bila mala serija slabijih potresa, tako da ih je više od desetak ukupno. Svi su bili vrlo slabi i osjetili su se pojedinačno samo u užem epicentralnom području", kazao je te dodao kako se spomenutih desetak potresa dogodilo otprilike od 1 sat do 6 ili 7 sati ujutro.

"Ovi potresi pripadaju markuševečkom epicentralnom području, koje je opet malo aktivno. Prije nekoliko godina imali smo na tom području glavni potres i cijelu seriju naknadnih. To se bilo smirilo. I u posljednje vrijeme, posljednjih tjedana, bilježe se pojedinačni potresi na tom području. Vidjelo se da se nešto slabo trenutačno događa i ova noćašnja serijica to potvrđuje", pojašnjava Kuk.

Kuk se osvrnuo na komentare pojedinih građana da je potres zvučao kao eksplozija: "Naši su potresi uglavnom plitki, a kada se potres dogodi neposredno ispod nas, način na koji se manifestira doživljava se više kao udarac ili eksplozija. Što smo dalje od epicentra, potres se više osjeća kao ljuljanje. Ovaj efekt eksplozije uočava se kada smo u užem epicentralnom području."

Potres najviše magnitude u ovoj seriji, onaj od 2.8 prema Richteru, i dalje je slabi potres. "To su potresi koji ne mogu izazivati materijalne štete, ali osjete se. Jako se manifestiraju, pogotovo u užem epicentralnom području. Još je bila noć, ljudi su spavali, bilo je mirno. Onda se dobiva osjećaj da je potres još jači", kazao je.

