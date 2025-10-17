Dan europske baštine: Besplatan obilazak rimskih lokaliteta u Ščitarjevu i Varaždinskim Toplicama

U povodu Dana europske baštine 2025., Arheološki muzej u Zagrebu ove subote organizira poseban program na arheološkim lokalitetima Andautonia u Ščitarjevu i Aquae Iasae u Varaždinskim Toplicama. Posjetitelje očekuju stručna vodstva, radionice i interaktivne aktivnosti posvećene graditeljskoj baštini rimskog razdoblja.

Na lokalitetu Andautonia održat će se vodstva u 10:30, 12 i 14 sati te radionice rimske mode, igara i arheologije za djecu, dok će u Varaždinskim Toplicama program obuhvatiti radionice izrade opeka, uljanica i klesanja te vodstva u 14 i 16 sati. Za posjetitelje je osiguran besplatan autobus na relaciji Zagreb – Ščitarjevo – Varaždinske Toplice – Zagreb, s polaskom u 10 sati sa Zrinjevca. Ulaz, radionice i vodstva su besplatni, no broj mjesta je ograničen pa su prijave obavezne putem e-maila: dkusan@amz.hr

ili nperok@amz.hr Organizatori poručuju kako je cilj programa istaknuti povezanost rimskih lokaliteta i njihov potencijal u kulturno-turističkoj ponudi Hrvatske.