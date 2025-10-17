Bazaar se vraća, najveći urbani sajam ponovno u Zagrebu i to s bogatom ponudom

Nakon nekoliko godina pauze, najveći gradski urbani sajam Bazaar vraća se na zagrebačku scenu! Novo izdanje održat će se u nedjelju u Tvornici kulture, s početkom u 11 sati, a ulaz će, kao i uvijek, biti slobodan. Ovaj popularni jednodnevni event okuplja umjetnike, dizajnere, male obrtnike i kolekcionare, nudeći spoj kreativnosti, mode, umjetnosti i održivog načina života. Od prvog izdanja 2012. godine u prostoru Stare klaonice u Heinzelovoj, pa do kasnijih postaja u MSU-u, na Gradecu, Tuškancu i u Garden Breweryju, Bazaar je posjetilo više od 25 tisuća ljudi, a na njemu je izlagalo preko 1800 izlagača iz Hrvatske i regije.

Ovaj put, u Tvornici kulture, predstavit će se oko 50 izlagača s bogatom ponudom dizajnerske i vintage odjeće, nakita, ilustracija, stripova, prirodne kozmetike, namještaja i unikatnih dodataka. Sajam će biti otvoren od 11 do 19 sati.