Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 157
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#GOSPODARSTVENIK GODINE
#Barkod
#DONALD TRUMP
#COVID
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#HALID BEŠLIĆ
#MALOLJETNIČKO NASILJE
#AFRIČKA SVINJSKA KUGA
#SANKCIJE SRBIJI
Poslušaj
Prijavi grešku
OVE NEDJELJE

Bazaar se vraća, najveći urbani sajam ponovno u Zagrebu i to s bogatom ponudom

Zagreb: Tvornica kulture
Davor Visnjic/PIXSELL
VL
Autor
Večernji.hr
17.10.2025.
u 16:00

Predstavit će se oko 50 izlagača s bogatom ponudom dizajnerske i vintage odjeće, nakita, ilustracija, stripova, prirodne kozmetike, namještaja i unikatnih dodataka.

Nakon nekoliko godina pauze, najveći gradski urbani sajam Bazaar vraća se na zagrebačku scenu! Novo izdanje održat će se u nedjelju u Tvornici kulture, s početkom u 11 sati, a ulaz će, kao i uvijek, biti slobodan. Ovaj popularni jednodnevni event okuplja umjetnike, dizajnere, male obrtnike i kolekcionare, nudeći spoj kreativnosti, mode, umjetnosti i održivog načina života. Od prvog izdanja 2012. godine u prostoru Stare klaonice u Heinzelovoj, pa do kasnijih postaja u MSU-u, na Gradecu, Tuškancu i u Garden Breweryju, Bazaar je posjetilo više od 25 tisuća ljudi, a na njemu je izlagalo preko 1800 izlagača iz Hrvatske i regije.

Ovaj put, u Tvornici kulture, predstavit će se oko 50 izlagača s bogatom ponudom dizajnerske i vintage odjeće, nakita, ilustracija, stripova, prirodne kozmetike, namještaja i unikatnih dodataka. Sajam će biti otvoren od 11 do 19 sati. 
Ključne riječi
Zagreb

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još