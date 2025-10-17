Naši Portali
OSIGURANO GOTOVO 430.000 EURA

Zagrebačka županija dodjeljuje 75 novih stipendija za učenike i studente

Zagreb: Stjepan Kožić uručio je gradonačelnicima i načelnicima s područja Zagrebačke županije 3,8 milijuna eura vrijedne ugovore
Goran Stanzl/PIXSELL
VL
Autor
Večernji.hr
17.10.2025.
u 15:30

Stipendija Zagrebačke županije dodjeljuje se svih 12 mjeseci u godini i to u mjesečnom iznosu od 120 eura učenike i 240 eura za studente.

Zagrebačka županija raspisala je natječaj za dodjelu stipendija za školsku/akademsku godinu 2025./2026. za učenike i studente s prebivalištem na području Zagrebačke županije. Natječaj je otvoren do 3. studenoga, a Županija će dodijeliti 75 novih stipendija i to 45 za učenike te 30 za studente, javljaju. Za 75 novih stipendista te za "stare stipendiste" koji su zadovoljili uvjete za nastavak financiranja u novoj školskoj/akademskoj godini Zagrebačka županija je osigurala gotovo 430.000 eura.

Stipendija Zagrebačke županije dodjeljuje se svih 12 mjeseci u godini i to u mjesečnom iznosu od 120 eura učenike i 240 eura za studente. Od 45 stipendija za učenike, prema kriteriju izvrsnosti dodijelit će se 20 stipendija, od čega do tri za zanimanja glazbenog smjera. Prema socijalnom kriteriju dodijelit će se 25 stipendija za učenike, od čega do 10 za deficitarna zanimanja kao što su armirač, automehaničar, fasader, limar, medicinska sestra/medicinski tehničar, mesar, slastičar, pediker, kuhar, elektroinstalater, instalater grijanja i klimatizacije, vodoinstalater, plinoinstalater, staklar, krojač, zidar, itd.

Od 30 stipendija za studente, prema kriteriju izvrsnosti dodijelit će se do 15 stipendija, od čega do tri stipendije za zanimanja glazbenog smjera. Prema socijalnom kriteriju dodijelit će se do 15 stipendija. Prijedlog liste kandidata za dodjelu stipendija objavit će se na oglasnim pločama Zagrebačke županije, svih gradova i općina u Zagrebačkoj županiji te na web stranici Zagrebačke županije u roku od 45 dana od isteka roka za podnošenje prijava.

Prijave se dostavljaju osobno u Pisarnicu Zagrebačke županije ili poštom na adresu: Zagrebačka županija, Upravni odjel za odgoj i obrazovanje, Ulica grada Vukovara 72/V, 10000 Zagreb, u zatvorenim omotnicama s naznakom "Za natječaj za dodjelu stipendije". Tekst natječaja i prijavni obrazac nalaze se na web stranicama Zagrebačke županije pod rubrikom Natječaji, Upravni odjel za odgoj i obrazovanje, a za više informacija kandidati se mogu obratiti na e-mail: sven.fabijancic@zagrebacka-zupanija.hr.
