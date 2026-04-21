Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 189
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#IZBORI U MAĐARSKOJ
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#CIJENE
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
NA GRANICI STRPLJENJA

Ulica im je raskopana zbog uvođenja vode prije četiri godine – Zagrepčani i dalje čekaju asfalt

Screenshot Facebook
VL
Autor
Večernji.hr
21.04.2026.
u 18:00

I prije nešto više od dva mjeseca smo, podsjetimo, pisali o problemima koje stanovnici ovog dijela metropole imaju s vodom koja se zadržava na kolnicima kada padne kiša.

Razrovana, bez asfaltnog sloja, s nizom dubokih rupa ispunjenih vodom nakon kiše, koje se protežu cijelom dužinom ulice – stanje je to VIII. odvojka Franje Malnara u Svetoj Klari koje pokazuju fotografija i videozapis koje je u kvartovskoj Facebook grupi objavio netko od tamošnjih stanovnika. 

Ivan Iličić, potpredsjednik Mjesnog odbora Sveta Klara, u komentar je priložio zahtjev za asfaltiranje koji je slao još 2023. predsjedniku Gradske četvrti Novi Zagreb - zapad. Napisao je kako "stanari, opravdano, na granici strpljenja traže da im se asfaltira ulica, tj. vrati u početno stanje, u kojem je i bila prije uvođenja vode".

"Naime, gore navedena ulica je bila asfaltirana, da bi prošle (2022) godine u istoj ulici bili radovi uvođenja vode u ulicu. Nakon izvršenih radova, nije sanirana, tj. nije ponovno asfaltirana, nego je ostala devastirana, razrovana i uništena, što znatno otežava prometovanje i vozilima i pješacima, a time su građani umjesto poboljšanja kvalitete života, poprilično unazađeni, nezadovoljni i frustrirani, naročito time da se tako dugo čeka njena sanacija. Pa ovim putem traže da im se napokon ulica, po cijeloj dužini asfaltira (sama ulica nije ni duga niti široka, pa bi financijski troškovi bili neznatni, a korist višestruka), jer sve ulice u neposrednoj blizini su uređene, samo ova nije, a imaju vodu i plin", pisalo je u zahtjevu.

I prije nešto više od dva mjeseca smo, podsjetimo, pisali o problemima koje stanovnici ovog dijela metropole imaju s vodom koja se zadržava na kolnicima kada padne kiša. Tada su, na jednom dijelu ulice Kralji roditelji sami postavili blokove i daske kako bi im djeca mogla doći do škole. 
Ključne riječi
asfalt Zagreb Sveta Klara

Komentara 5

Pogledaj Sve
Avatar Mile iz Tuzle
Mile iz Tuzle
19:00 21.04.2026.

Izgleda kao glavna ulica u Tomaševićevom selu u Bosni. Možete biti ponosni.

RI
Rimljan
18:29 21.04.2026.

Prije izbora obećali metnuti asfalt poslije su im metnuli

Avatar Ivan Grozni
Ivan Grozni
18:59 21.04.2026.

Ovi Možemovci gori obećanovići od svih ostalih …a zamisli da vode državu 😂😂

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!