Ulica im je raskopana zbog uvođenja vode prije četiri godine – Zagrepčani i dalje čekaju asfalt

Razrovana, bez asfaltnog sloja, s nizom dubokih rupa ispunjenih vodom nakon kiše, koje se protežu cijelom dužinom ulice – stanje je to VIII. odvojka Franje Malnara u Svetoj Klari koje pokazuju fotografija i videozapis koje je u kvartovskoj Facebook grupi objavio netko od tamošnjih stanovnika.

Ivan Iličić, potpredsjednik Mjesnog odbora Sveta Klara, u komentar je priložio zahtjev za asfaltiranje koji je slao još 2023. predsjedniku Gradske četvrti Novi Zagreb - zapad. Napisao je kako "stanari, opravdano, na granici strpljenja traže da im se asfaltira ulica, tj. vrati u početno stanje, u kojem je i bila prije uvođenja vode".

"Naime, gore navedena ulica je bila asfaltirana, da bi prošle (2022) godine u istoj ulici bili radovi uvođenja vode u ulicu. Nakon izvršenih radova, nije sanirana, tj. nije ponovno asfaltirana, nego je ostala devastirana, razrovana i uništena, što znatno otežava prometovanje i vozilima i pješacima, a time su građani umjesto poboljšanja kvalitete života, poprilično unazađeni, nezadovoljni i frustrirani, naročito time da se tako dugo čeka njena sanacija. Pa ovim putem traže da im se napokon ulica, po cijeloj dužini asfaltira (sama ulica nije ni duga niti široka, pa bi financijski troškovi bili neznatni, a korist višestruka), jer sve ulice u neposrednoj blizini su uređene, samo ova nije, a imaju vodu i plin", pisalo je u zahtjevu.

I prije nešto više od dva mjeseca smo, podsjetimo, pisali o problemima koje stanovnici ovog dijela metropole imaju s vodom koja se zadržava na kolnicima kada padne kiša. Tada su, na jednom dijelu ulice Kralji roditelji sami postavili blokove i daske kako bi im djeca mogla doći do škole.