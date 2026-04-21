Zagreb predstavio kulturni plan za Pluto. Ali već su jednom staru tvornicu probali oživjeti, sjećate li se ovog muzeja?

Obnova nekadašnje tvornice metalnih zatvarača i plutenih proizvoda Pluto te njena transformacija u inovativni centar za razvoj umjetnosti jedan je od pet kapitalnih projekata u kulturi koje su jučer najavili u zagrebačkoj gradskoj upravi, a investicija bi trebala stajati 11,5 milijuna eura. Riječ je o objektu koji je Grad kupio još 2005. godine, a suradnici gradonačelnika Tomislava Tomaševića jučer su istaknuli da do sada nije imao funkciju.

No, nije ovo prvi pokušaj oživljavanja ovog derutnog prostora u Ulici Ljudevita Posavskog na Zavrtnici. Ondje je 2013. godine uselio Muzej automobila Ferdinand Budicki, a u prostoru su djelovali do 2018., kad je iz njega deložiran. Riječ je bilo o zbirci od stotinjak oldtimera, motora i bicikala, a koliko je muzej tada bio popularan svjedoči i činjenica da ga je godišnje posjećivalo između 30 i 50 tisuća ljudi. Škola za cestovni promet u Zagrebu 2016. uvrstila je posjet učenika muzeju kao dio izvanškolske nastave, a kolekcija je svake godine bila i dio programa Noći muzeja.

Iza kolekcije stoji Valentin Valjak koji je osnovao udrugu Oldtimer Klub Ferdinand Budicki te, u suradnji s tadašnjom gradskom upravom i gradonačelnikom Milanom Bandićem, u tvornici Pluto muzej otvorio u srpnju 2013. godine. Prostor su na korištenje od Grada dobili 18. prosinca 2012., a ugovor je trajao do 15. prosinca 2014. Nedugo prije njegova isteka, međutim, krenuli su problemi. Trošak poslovanja naprosto je postao prevelik, rekao je tada Valjak, pa je muzeju zaprijetilo zatvaranje.

– Nemamo sredstava da plaćamo sve što trebamo za ovaj golemi prostor. Samo za račune Holdinga mjesečno trebamo davati 20 tisuća kuna. Mnogo smo postigli u ove dvije godine, u međuvremenu su nam svi obećavali brda i doline, ali nitko nam nije pomogao – rekao je Večernjem listu u prosincu 2014. Valentino Valjak.

Nakon isteka ugovora on se nije produžio, a u Gradu su kao razlog istaknuli " dugovanja naknada s osnova korištenja prostora". Udruzi Oldtimer klub Ferdinand Budicki, koja upravlja muzejem, ponudili su i mogućnost plaćanja na ratama, no kako ni to nije pomoglo, Grad je podnio prijedlog za ovrhu i iseljenje tvornice. Valjak je, pak, učestalo isticao da je riječ o političkom pritisku te da Grad eksponate želi iseliti kako bi se u prostore uselio susjedni Ured za upravljanje u hitnim situacijama, kojem je tada na čelu bio Pavle Kalinić. Gradonačelnik Milan Bandić naglašavao je, pak, da će muzej nastaviti djelovati i dalje, ali da njegov voditelj - Valentin Valjak - mora otići. Muzej je, u svakom slučaju, iz tvornice Pluto deložiran 2018. godine, a s radom je nastavio nedugo poslije u trgovačkom centru Westgate. Ta priča nije dugo potrajala, te je zatvoren 2021. godine.

Što se tiče novog pokušaja obnove Pluta, u Gradu su sada kazali kako ga vide kao prostor usmjeren na razvoj međunarodnih projekata, ali i podršku lokalnoj umjetničkoj sceni. – Središnji prostor će biti jedna velika izložbena dvorana, prostor za izlaganje je površine 1700 četvornih metara. Tu će biti i arhiv dizajna, plesni atelje, umjetnički atelje. Na krovu ima mjesta za jednu ljetnu pozornicu, a prostor će imati i dnevni boravak za okupljanje susjeda iz kvarta – detaljizirala je pročelnica Ureda za kulturu Emina Višnić. Projekt je vrijedan 11,5 milijuna eura, a kako je rekla pročelnica Gradskog ureda za izgradnju, prostorno uređenje, graditeljstvo i obnovu Azra Sarić, početak radova očekuje se u 2028. godini. Projektant je već izabran, a uskoro će se s njim potpisati i ugovor.