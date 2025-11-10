Četvero djece pobjeglo iz vrtića, roditelji ogorčeni: ‘Samo pukom slučajnošću izbjegnuta je tragedija’

Nesvakidašnji incident dogodio se u jednom dječjem vrtiću na istoku Zagreba, gdje je četvero mališana nakratko napustilo prostor vrtića, obavještava Net.hr. Djeca su, samo s obučenim papučama, krenula prema cesti, no zahvaljujući činjenici da se vrtić nalazi u slijepoj ulici, sve je završilo bez posljedica.

Prema tvrdnjama roditelja, vrata vrtića u trenutku događaja bila su otključana, a sigurnosni protokoli, kažu, gotovo da ne postoje. "Mi kao roditelji ne možemo ostavljati malenu djecu predškolske dobi u dječjem vrtiću s 'figom u džepu', odlaziti na posao u nadi da ćemo ih tamo zateći žive i sve na broju po povratku s posla. Samo pukom slučajnošću izbjegnuta je veća tragedija", poručila je majka jednog od djece.

Iz Grada Zagreba, koji je ujedno i osnivač vrtića, potvrdili su da se incident dogodio u petak, 3. listopada, te naglasili kako nitko od djece nije ozlijeđen. "U popodnevnim satima, tijekom pospremanja stvari u garderobu koja se nalazi u predsoblju njihove sobe, četvero djece predškolskog uzrasta neopaženo je otišlo do ulaznih vratiju vrtića. Iako su vrata elektronički zaključana i iznutra se otvaraju sigurnosnim tipkalom postavljenim na povišenoj razini, djeca su ga uspjela dosegnuti te nakratko napustiti prostor vrtića. Čim je primijećeno da se djeca nisu vratila u sobu, djelatnici vrtića reagirali su u skladu s protokolom te su djeca vrlo brzo pronađena u blizini vrtića", stoji u priopćenju Grada Zagreba.

Roditelji su o svemu odmah obaviješteni, a u vrtiću je održan i sastanak s njima. "Sljedećeg radnog dana sigurnosno tipkalo dodatno je podignuto kako bi se spriječilo ponavljanje slične situacije. Odgojiteljici je izrečeno pisano upozorenje vezano uz radni odnos", poručili su iz Grada. O slučaju je obaviješten i nadležni Gradski ured.