Hod za život optužio Tomaševića: 'Uskraćena nam je pozornica na Trgu, dozvole kasne'

Hod za život, obitelj i Hrvatsku prozvao je u ponedjeljak zagrebačkog gradonačelnika Tomislava Tomaševića da mu je uskratio dozvolu za pozornicu na Trgu bana Jelačića „nakon što je ove godine po prvi puta u 11 godina zatražio uvid u popis izvođača i program“. "Tomašević je uskratio dozvolu za pozornicu na Trgu nakon što je ove godine po prvi puta u 11 godina zatražio uvid u popis izvođača i program, a samo tri tjedna prije održavanja Hoda još uvijek nismo dobili dozvolu za zatvaranje prometa" na dan održavanja Hoda za život u Zagrebu, u subotu, 9. svibnja, priopćio je Hod.

Navodi pritom kako je od Grada Zagreba još 20. siječnja ove godine zatražio dozvole potrebne za postavljanje pozornice na Trgu i zatvaranje prometa na dan održavanja Hoda. Tvrde da se sjednice povjerenstva nadležnog gradskog ureda održavaju svaki tjedan i da je njihov zahtjev stavljen na stranu odnosno da je odlučivanje o njemu namjerno usporavano . Dodaju kako je od predaje njegova zahtjeva do zabrane postavljanja pozornice na Trgu povjerenstvo održalo osam sjednica.

Hod navodi također kako je „na zahtjev za dodatnim informacijama o programu na Trgu i izvođačima - odgovorio u roku od dva dana". Ističe kako svi Zagrepčani plaćaju iste prireze i imaju isto pravo pristupa javnosti. „Pokušaji ograničavanja tog prava otežavanjem ishođenja dozvola, zabranom pozornice na Trgu, diskriminatornom zabranom postavljanja zastava Hoda za život na gradske stupove – izgledaju kao pokušaj ponovnog uvođenja jednoumlja zloupotrebom političke moći te sužavaju prostor slobode i demokracije u gradu Zagrebu“, poručuje Hod. Najavljuje kako će se ove godine za zaštitu života od začeća hodati u 20 hrvatskih gradova, a prvi na redu je Zagreb. Geslo ovogodišnjeg Hoda je: Prvi korak je zakon! Život je dar, zaštitimo ga pravednim zakonom!