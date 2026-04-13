po prvi puta u 11 godina zatražio uvid u popis izvođača

Hod za život optužio Tomaševića: 'Uskraćena nam je pozornica na Trgu, dozvole kasne'

U Zagrebu održan Hod za život
VL
Autor
Marija Udiljak/Hina
13.04.2026.
u 13:21

Organizatori tvrde da Grad odugovlači s odlukama i da tri tjedna prije događaja još nemaju ni dozvolu za zatvaranje prometa, dok iz Grada zasad nema odgovora

Hod za život, obitelj i Hrvatsku prozvao je u ponedjeljak zagrebačkog gradonačelnika Tomislava Tomaševića da mu je uskratio dozvolu za pozornicu na Trgu bana Jelačića „nakon što je ove godine po prvi puta u 11 godina zatražio uvid u popis izvođača i program“. "Tomašević je uskratio dozvolu za pozornicu na Trgu nakon što je ove godine po prvi puta u 11 godina zatražio uvid u popis izvođača i program, a samo tri tjedna prije održavanja Hoda još uvijek nismo dobili dozvolu za zatvaranje prometa" na dan održavanja Hoda za život u Zagrebu, u subotu, 9. svibnja, priopćio je Hod.

Navodi pritom kako je od Grada Zagreba još 20. siječnja ove godine zatražio dozvole potrebne za postavljanje pozornice na Trgu i zatvaranje prometa na dan održavanja Hoda. Tvrde da se sjednice povjerenstva nadležnog gradskog ureda održavaju svaki tjedan i da je njihov zahtjev stavljen na stranu odnosno da je odlučivanje o njemu namjerno usporavano . Dodaju kako je od predaje njegova zahtjeva do zabrane postavljanja pozornice na Trgu povjerenstvo održalo osam sjednica.

Hod navodi također kako je „na zahtjev za dodatnim informacijama o programu na Trgu i izvođačima - odgovorio u roku od dva dana". Ističe kako svi Zagrepčani plaćaju iste prireze i imaju isto pravo pristupa javnosti.  „Pokušaji ograničavanja tog prava otežavanjem ishođenja dozvola, zabranom pozornice na Trgu, diskriminatornom zabranom postavljanja zastava Hoda za život na gradske stupove – izgledaju kao pokušaj ponovnog uvođenja jednoumlja zloupotrebom političke moći te sužavaju prostor slobode i demokracije u gradu Zagrebu“, poručuje Hod.  Najavljuje kako će se ove godine za zaštitu života od začeća hodati u 20 hrvatskih gradova, a prvi na redu je Zagreb. Geslo ovogodišnjeg Hoda je: Prvi korak je zakon! Život je dar, zaštitimo ga pravednim zakonom!

Komentara 2

Pogledaj Sve
Avatar KondukterZG
KondukterZG
13:40 13.04.2026.

Jasno mi je da zagrebački Orban na sve moguće načine želi utišati neistomišljenike, ali bi volio znati: jel njegovim glasačima jasno da ovo nije normalno ponašanje grdskih vlasti?

Avatar Idler 3
Idler 3
13:38 13.04.2026.

A čujte, vi ste za obiteljske vrijednosti, stražnjakimi to baš i ne leži !

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

