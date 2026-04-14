U Podsljemenu žele da tramvaj 8 vozi do žičare. Pitali smo ZET postoji li za to mogućnost

Hoće li ZET ipak poslušati apele stanovnika Gračanskog dolja te tramvajsku liniju 8 produljiti do žičare kako bi se smanjile prometne gužve? Odgovor je - ne, barem zasad.

Kako smo već pisali, kolone automobila dugačke su više od kilometra, a sva dostupna parkirališna mjesta su popunjena pa se vozači parkiraju i po nogostupima, travnjacima te dvorištima susjeda. Stanovnicima Gračanskog dolja to je, dakako, već dugo izvor frustracija, a kako bi pokušali situaciju barem nekako promijeniti, vijeće gradske četvrti Podsljeme zatražilo je putem zaključka da se pojača patrola prometnih redara. A kako bi se dodatno smanjio broj automobila oko žičare, u vijeću preporučuju da se ZET-ova linija 8, koja trenutačno prometuje do okretišta Mihaljevec, vikendom i blagdanima produlji do Gračanskog dolja. Tako bi se pojačao javni prijevoz prema Sljemenskoj žičari, pored redovite linije 15.

Hoće li se to dogoditi, pitali smo i gradski prijevoznik, a ovo su nam odgovorili. – Prijevoz putnika od Mihaljevca do Gračanskog dolja organiziran je tramvajskom linijom 15 Mihaljevac – Gračansko dolje te autobusnim linijama 140 Mihaljevac – Sljeme i 233 Mihaljevac - Markuševec. Radnim danom, subotom i nedjeljom, na liniji 15 prometuju dva tramvaja sa slijedom polazaka svakih 11-12 minuta – poručili su uz napomenu da stručne službe ZET-a kontinuirano prate situaciju te da će "u slučaju bilo kakvih promjena pravodobno reagirati zajedno u suradnji s nadležnim gradskim uredom za promet".

U Vijeću gradske četvrti Podsljeme smatraju da bi izmjena trenutačne prometne regulacije linije 8 bila izuzetno korisna. – Vijeće je raspravljalo o potrebi za uvođenjem tramvajske linije broj 8 do Gračanskog dolja, subotom, nedjeljom, blagdanom i neradnim danima zbog povećanog broja korisnika javnog gradskog prijevoza koji idu žičarom na Sljeme. Vijeće smatra kako bi se na taj način potaknulo i ostale građane da u većoj mjeri koriste javni gradski prijevoz – napomenuli su u zaključku iz vijeća.