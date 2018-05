Bus vozi pokraj nas, a možemo mu samo mahati. Dajte nam stanicu!

Iako su lani u ožujku uvođenje autobusne linije 290, koja preko Zračne luke “Franjo Tuđman” spaja Kvatrić s Velikom Goricom, mnogi dočekali s oduševljenjem, stanovnicima naselja Petina i Selnica ona je donijela osjećaj još veće odsječenosti od centra grada. Linija je to koja prolazi kroz njihova naselja i po svim bi kriterijima trebala donijeti bolju prometnu povezanost sa Zagrebom, samo još da postoji autobusno stajalište za nj.

Trebaju hodati 3 kilometra

Trenutačno kroz Petinu i Selnicu prometuju autobusne linije 307 na relaciji Zapruđe – Stmec Bukevski i 308 na dionici Zapruđe – Sasi, a njihovi vozni redovi stanovnicima nikako ne odgovaraju. Prvi jutarnji autobus kroz Selnicu, naime, prolazi oko pet ujutro i do devet ide svakih sat vremena. Nakon toga mještani znaju čekati autobus i više od tri sata.

– Linija 290, pak, prometuje gotovo svakih pola sata i više mi odgovara voziti se njome nego busevima 307 i 308 koji prolaze svake prijestupne. Međutim, da dođem do stajališta za liniju 290 trebam hodati gotovo tri kilometra. Osim toga, autobusi na toj liniji veći su dio dana poluprazni, a mi im možemo samo mahati dok prolaze mimo nas. Rado bismo ih popunili, samo da imamo otkud – požalila se jedna od stanovnica.

Zahtjev za postavljanje autobusnoga stajališta slali su Hrvatskim cestama, Gradu Velikoj Gorici te MUP-u, ali konkretan odgovor nisu dobili.

– Iz Gorice su poručili da autobusna stanica nije postavljena jer su Hrvatske ceste zaboravile napraviti ugibalište. S druge, pak, strane, na stanici “Zračna luka” također ne postoji ugibalište, nego je označena žutom bojom na površini same ceste. No, navodno je razlog u našem slučaju to što se na državnoj cesti na kojoj se nalazi točka stajališta koje želimo ne smiju praviti ugibališta niti označavati žutom bojom – pojasnila je Martina Bratić iz Selnice.

Nećemo biti slijepo crijevo

Kako im nedovoljno konkretni odgovori nakon više od godinu dana borbe nisu dovoljni, odlučili su pokrenuti peticiju, koju je potpisalo više od 400 stanovnika obaju naselja.

– Krajnji pokušaj da se čuje naš glas jest blokiranje ceste, ali to nitko ne želi. Zato se nadamo da će se peticijom stvari pomaknuti s mrtve točke jer nam je svima već dosta da budemo slijepo crijevo i Zagreba i Velike Gorice – zaključio je Selničanin Jakov Šimić.