Brže je pješice nego tramvajem, no bolje i to nego da padaju cigle

Tom se brzinom Ilicom nije vozilo još otkako su postojali tramvaji s konjskim zapregama. Našalili su se tako stanovnici metropole na račun novog ograničenja brzine od samo pet kilometara na sat koje počinje kod križanja Frankopanske i Ilice pa sve do Trga bana Jelačića. Donedavno je na istoj dionici bilo moguće voziti do 10 kilometara na sat, a još nižu od toga propisanu maksimalnu brzinu, tvrde mnogi, Zagrepčani ne pamte. No sve je to, kažu u ZET-u, prevencije radi.

Nije to bezveze...

– Temeljem zahtjeva stanovnika koji žive neposredno uz prugu, brzina vožnje tramvaja prilagođena je na većini dionica iz preventivnih razloga još nakon razornog potresa koji je zadesio Zagreb u ožujku, a dodatno je smanjena nakon nedavnog petrinjskog udara, posebice na koridorima u užem gradskom središtu. Razlog tome je povećana osjetljivost građana koji žive u blizini, koji se žale na vibracije u stambenim objektima pri prolasku tramvaja, iako su one i posljedica potresima narušene statike zgrada i kuća – objašnjavaju u ZET-u. U prilog tome, dodaju, svjedoči i istraživanje Građevinskog fakulteta koje je potvrdilo kako eventualne vibracije koje prouzroči tramvajsko vozilo nemaju znatnijeg utjecaja na statiku objekata, odnosno na sigurnost stanovanja.

– Dakako, zbog specifičnih tehničkih karakteristika tramvaja pri prolasku uz stambene objekte dolazi do određene razine buke i vibracije, a prilagodbom brzine i redovitim održavanjem infrastrukture nastojimo dodatno utjecati na poboljšanje kvalitete života u urbanoj prometnoj sredini – ističu u ZET-u.

To je brzina hoda čovjeka i primjerena je budući da je u ovom slučaju riječ i o pješačkoj zoni, kaže pak Marko Šoštarić, profesor na zagrebačkom Prometnom fakultetu.

– Dosta je niska, ali nešto takvo zapravo nije neuobičajeno na sličnim relacijama, posebice ako je riječ o nekoj izvanrednoj situaciji. Zasigurno je to privremena odluka te će se ubrzo, kad stručnjaci utvrde da je sigurno, vratiti na staro – uvjeren je Šoštarić, koji dodaje kako pretpostavlja da bi i malo veća brzina na tom dijelu mogla proći.

S njim se slaže i sudski vještak za promet Goran Husinec. Takva ograničenja brzine, kaže, danas nisu neočekivana u izuzetnim okolnostima kao što je potres, a nerijetko se vozila nađu u sličnim situacijama i na parkiralištima te u građevinskim zonama.

– To je sve legitimno i ima smisla. Sudionicima u prometu poručuje da postoji neka opasnost te ih poziva na dodatni oprez i izričitu pažnju pri vožnji – objašnjava Husinec.

No, neki se toga, kako smo sami posvjedočili, ne pridržavaju, što, dakako, nije dobro jer ako se u kojem slučaju dogodi sudar, tumači prometni stručnjak, kriv je najčešće onaj tko se nije pridržavao propisane brzine.

– Zna se u prometu kojom se brzinom gdje treba voziti i to nije bezveze postavljeno. Vozači na taj način mogu sigurno i na vrijeme reagirati a da ne ugrožavaju sve oko sebe – ističe Husinec.

Nikad vidio ništa slično

Duga vožnja na premaloj brzini nije “zdrava” jer može izazvati oštećenja motora, ali, dodaje, jednako tako nije dobro za automobil, tramvaj, autobus ili pak kamion da u malom vremenskom odmaku često staju pa kreću.

– To nam se svakodnevno događa kada vozimo od semafora do semafora. I u pravilu nije dobro za vozilo, ali tako je gotovo u svakom mjestu i moramo se prilagoditi prostoru u kojem živimo – zaključuje Husinec.

S druge strane, stanovnici koje smo sreli u centru Zagreba kažu kako se ni ovdje ni u inozemstvu nisu susreli s takvom situacijom. No, ako to smiruje susjede, kažu, ne zamjeraju što će koju minutu kasnije stići do odredišta.

– Nisam, moram priznati, vidio ništa slično. Najmanje ograničenje s kojim sam se susreo je 10 kilometara na sat – govori Ivo Moguš.

Jelena Stjelja Založnik, pak, dodaje kako bi se, ako je tako propisano, trebali pridržavati pravila.

– I ja bih se osjećala sigurnije znajući da mi djeca mogu prolaziti pješačkom zonom bez straha da im se nešto zbog vibracija tramvaja sruši na glavu – napominje.

A kad je već riječ o tramvajima i prometu, valja spomenuti i da će linije broj 2, 6 i 11, koje inače prolaze spornom rutom, danas i sutra voziti skraćeno do Zapadnog kolodvora. Razlog tome su radovi na okretištu Črnomerec.

– Dnevni tramvajski promet u tom će vremenu biti obustavljen Ilicom od Črnomerca do Ulice Republike Austrije. Umjesto njega uvodi se privremena autobusna linija na ruti od Črnomerca do Reljkovićeve – kažu u ZET-u. Linije broj 2 i 11 ići će do kraja svoje uobičajene trase, odnosno do Savišća i Dupca, a “šestica” će pak, zbog radova na Mostu mladosti, voziti do Žitnjaka.