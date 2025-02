Brojne aktivnosti u zagrebačkom kvartu: 'Ne dajmo da Kustošija postane Pustošija'

KULstošija projekt zamišljen je kao projekt oživljavanja kvarta Kustošija i revitalizacija Tržnice uz slogan - Ne dajmo da Kustošija postane Pustošija. Program je po pokroviteljstvom Grada Zagreba i besplatan je za sve građane i građanke kvarta i grada.

U četvrtak je tako od 18 do 20 sati na rasporedu plesnjak za penzionere, a nakon toga Stand up comedy show u produkciji studija

smijeha. Dan poslije, pak, plesat će oni najmlađi posjetitelju uz dječiji disco, a održat će se i Stand up comedy The Men Show uz

posebnog gosta Dave Thompson.

Tijekom vikenda uz performanse i demonstracije raznih kvartovskih grupa i udruga održat će se i panel "Žene iza scene" te Ladies night" stand up comedy, ali i nedjeljni buvljak. – Nadamo se da se vidimo u velikom broju i da ćemo zajedno vratiti smijeh i život na Kustošiju – poručuju organizatori.