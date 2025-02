Dom sedme umjetnosti konačno ide u obnovu: Saznajemo detalje jednog od najvažnijih zahvata u centru Zagreba

Nakon što je završila projekcija "Posljednje kino predstave", publika je napustila dvoranu znajući da se u nju neće tako skoro vratiti jer je dva dana poslije zatvorena zbog najavljene velike obnove. Slavni film Petera Bogdanovicha prikazan je 30. svibnja 2019., a vjerojatno nitko od gledatelja nije očekivao da će do prvih konkretnih koraka prema povratku u Kino Europa proći gotovo šest godina.

Nužna protupotresna zaštita

Ovoga je tjedna u postupak savjetovanja s potencijalnim ponuditeljima stavljen natječaj za obnovu i opremanje stoljeće starog zdanja u Varšavskoj, a procijenjena vrijednost investicije je 11,6 milijuna eura. Sam postupak javne nabave trebao bi potrajati tri ili četiri mjeseca pa bi izvođač mogao biti odabran do lipnja, a ne bude li problema u proceduri, potom će početi i radovi, za koje se očekuje da će biti dovršeni za oko godinu i pol. To pak znači da bi obnovljena Europa, kako je nedavno kazao dogradonačelnik Luka Korlaet, prve gledatelje trebala primiti do konca 2026., odnosno više od sedam godina nakon zatvaranja.

A prije no što izložimo detalje zahvata na zgradi koja je i pod zaštitom kao kulturno dobro, vratimo se u travanj 2019., kada je počela priča o zatvaranju kina. Bilo je to u doba Milana Bandića, a Grad je kao vlasnik prostora tadašnjeg zakupca Zagreb Film Festival obavijestio o isteku ugovora i skorašnjoj obnovi dotrajalog objekta. I premda je ZFF tražio da se kino ne zatvara dok renovacija uistinu ne počne, zahtjevu nije udovoljeno, a rok iseljenja predviđen je za 1. lipnja. Reakcija javnosti bila je burna, u prostorima kina održan je niz skupova, a među nezadovoljnicima u dvorani nalazio se i aktualni gradonačelnik Tomislav Tomašević. Apel javnosti, međutim, nije urodio plodom, a kino je s najavljenim datumom stavljeno pod ključ.

Odmah potom postavljena je i građevinska skela, no obnova je bila daleko od početka. Pet mjeseci poslije, kako smo pisali, još se radilo na dokumentaciji, a u lipnju 2020. počela je prva od tri najavljene faze renovacije. Do ljeta 2021. obnovljeno je pročelje, što je plaćeno iz pričuve Grada, a onda je upravljanje Zagrebom preuzelo novo vodstvo na čelu s Tomaševićem, koje je obnovu Kina Europa najavilo kao jedan od prioriteta. No sa zahvatima se nije nastavilo, a kao glavni razlog navodilo se to što se ustanovilo da na objektu treba provesti i protupotresnu zaštitu, što nije bilo obuhvaćeno starim projektom.

– Kako bi se doznalo pravo stanje konstrukcije, naručeno je njezino ispitivanje i izrada stručnih elaborata, koji su pokazali da je nužno ojačanje i potpuna obnova kina. Pokrenuta je novelacija dokumentacije kako bi zgrada zadovoljila sve standarde sigurnosti, ali i kako bi projekt bio izmijenjen tako da odgovora suvremenim kulturnim potrebama – priopćili su jučer s Radićeva trga.

Obnova kina navedena je kao jedan od strateških gradskih projekta za 2024., a potom i za 2025., a početak radova prošloga je proljeća najavljivan za kraj lanjske godine. To se nije dogodilo, a sad se priprema teren za raspisivanje natječaja za izvođača. Kako će pak izgledati obnovljeno zdanje te što će sve sadržavati, može se iščitati iz projekta koji je izradio Alan Braun s Arhitektonskog fakulteta. Konstrukcija zgrade koju je 1925. podigao poduzetnik Adolf Müller ojačat će se na treću razinu potresne otpornosti, a zamijenit će se i krovni pokrov. Revitalizirat će se i sve zidne, stropne i podne podloge interijera te zamijeniti instalacije, a predviđene su i prilagodbe kako bi prostor bio dostupan osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti. Dvorana će se također potpuno obnoviti, a mjesta u gledalištu bit će za oko 440 ljudi. "Ugrađuje se novo projekcijsko platno u dimenzijama starog, a obnova dvorane obuhvaća i tapison, sjedala te scenske elemente na pozornici uz rekonstrukciju izvornog okvira za projiciranje", piše u dokumentu.

Obnovit će i vanjsko dvokrako stubište na zapadnom pročelju, a stolarija i bravarija neće se dirati s obzirom na to da su obnovljeni tijekom radova na pročelju. Konzervatori su pak ustanovili i da se ispod bijele boje štukatura nalaze bogati ukrasi koji su dijelom bili i pozlaćeni pa će se vanjski slojevi na stupovima, balustradama i ogradama ukloniti, a izvorni restaurirati.

Uključeno i opremanje

Grad je od izrađivača projekta zatražio da se omogući i modernizacija opreme, i to ne samo za kinoprojekcije već i za održavanje tribina, performansa i manjih predstava. Tako će se nabaviti digitalni DCP kinoprojektor, kao i videoinačica, ali i višekanalno ozvučenje te tehnologija za simultano prevođenje na minimalno dva jezika. Predviđeno je i postavljanje punionice za električne bicikle ispred kina.