Bliži se kraj ZFF-a: Evo što vas na programu očekuje ovaj vikend

U CineStaru u Branimirovoj danas se prikazuju dva posljednja naslova iz glavnog dugometražnog programa. Tako će se na platnima naći ,,A Poet” redatelja Simóna Mese Sote, film koji prati glavnog lika Oscara koji se zapošljava kao profesor u srednjoj školi nakon što mu pjesnički integritet ne donese slavu, gdje otkriva talentiranu Yurlady i odlučuje učiniti je slavnom pjesnikinjom. Osim toga, u Branimiru ćete moći uživati i u filmu ,,My Father’s Shadow” redatelja Akinola Daviesa Jr.-a, koji se ove godine natječe za Zlatna se kolica. Ova intimna obiteljska drama inspirirana je njegovim životom, a prati dvojicu braće koji se s otuđenim ocem u žaru političkih nemira 1993. godine probijaju kroz Lagos. U Cinestaru još možete pogledati film ,,If You Are Afraid You Put Your Heart Into Your Mouth and Smile” austrijske redateljice i punk glazbenice Marie Luise Lehner, a upoznat će vas s djevojčicom Anne i ispričati priču o identitetu, klasnim razlikama te kompleksnom odnosu između majki i kćeri. Na rasporedu je i novi film slovenskog redatelja i scenarista Olma Omerzua ,,Ungrateful Beings” , a riječ je o intrigantnoj drami o adolescenciji, roditeljskim dilemama te promjenjivim dinamikama unutar obitelji.

Kino Kinoteka donosi obiteljsku priču ,,Familia” talijanskog redatelja Francesca Costabilea, koja je idealna za ljubitelje psihološkog trilera i horora. Dan u Kinoteci završava projekcijama kratkih domaćih i međunarodnih filmova, a na rasporedu su filmovi ,,I’m Glad You’re Dead Now” Tawfeek Barhoma, ,,Grand Finale” Luke Galešića i Sinana Tanera, ,,Children’s Day” Giselle Lin i ,,Shallow Ground” Joza Schmucha.

U Muzeju suvremene umjetnosti danas se ponovno prikazuje najnovija adaptacija klasika svjetske književnosti ,,The Stranger” kultnog francuskog redatelja i majstora senzualnosti Françoisa Ozona. Osim toga, publika ima priliku uživati u uzbudljivoj distopijskoj priči ,,The Blue Trail” Gabriela Mascara, koja pripovijeda o starici Terezi koja odbija svoju dob vidjeti kao ograničenje te kreće na putovanje Amazonom ne bi li ispunila svoju posljednju želju, a održat će se i Q&A sa scenaristom filma.

Kao i svakog dana za vrijeme trajanja festivala, u KIC-u se prikazuje izbor filmskih naslova koje za ZFF biraju programski direktori i selektori istaknutih festivala. U petak je na repertoaru selekcija kratkih filmova nominiranih za Europsku filmsku nagradu, u čijem je izboru prvi put sudjelovao i Zagreb Film Festival.

U subotu u Branimiru ponovno kreće uzbudljiv program. Klinci će kroz film ,,Pixie” imati priliku upoznati djevojčicu Haniu i njezinu družinu koji se upuštaju u spašavanje čarobnog svijeta koji je izgradila sa svojom nedavno preminulom majkom. Nakon toga, na rasporedu je film ,,The Voice of Hind Rajab” i duboko potresna priča snimljena s namjerom širenja svijesti o genocidu nad Palestincima. Novo ostvarenje kultnog redatelja Jima Jarmuscha film ,,Father Mother Sister Brother” duhovit je obiteljski mozaik od tri priče smještene u trima različitim zemljama, a također će se prikazivati u CineStaru. Tu je i dio trilogije ,,Sex – Dreams – Love" redatelja Daga Johana Haugerud i romantična drama o odrastanju sedamnaestogodišnje Johanne koja se zaljubljuje u profesoricu francuskog jezika.

Vikend u Kino Kinoteci započet će prikazivanjem kratkih animirani filmovi u sklopu projekta ,,First Time at the Cinema”. Osim otga, platno će zauzeti i novi film nagrađivanog njemačkog redatelja Christiana Petzolda ,,Miroirs No. 3”, koja vas dovodi u psihodramu između košmara i bajke o traumi, sjećanju i mitu, a ako ga propustite, u nedjelju vas očekuje ponovna projekcija u Muzeju suvremene umjetnosti. U filmu ,,Miyazaki: Spirit of Nature” nudi vam se nesvakidašnji uvid u čarobni svijet japanskog animatora Hayaa Miyazakija, a osobitu pažnju pritom posvećuje odnosu čovjeka i prirode te svih njezinih bića. U Kinoteci će se osim filmova, u subotu održati i masterclass Yorgosa Mavropsaridisa, koji je poznat je po suradnji sa slavnim redateljem Yorgosom Lanthimosom, a govorit će o svom radu te kako u montaži gradi priču i emocije.

MSU će ponovno prikazivati neke od favorita publike – filmove ,,DJ Ahmet” i ,,Sentimental Value”, a tu je i ,,Urchin” i priča o mladom beskućniku koji se trudi preživjeti na surovim ulicama Londona i preokrenuti svoj život dok se istovremeno suočava s demonima prošlosti.

U KIC-u će se održati dvodnevna radionica ,,Audicija kao networking “ namijenjena glumcima koji žele steći dublji uvid u proces audicije te kako je mogu iskoristiti za umrežavanje i predstavljanje sebe i svoga rada redateljima, direktorima castinga i producentima. Radionica će se održati i u nedjelju. U programu ,,Goyas en Itinerancia" prikazat će se španjolski filmovi ,,Infiltratorica”, ,,Sjeme Kivua”, ,,Remekdjelo” i ,,Cafuné”.

Posljednji dan festivala donosi reprize mnogih filmova – u Cinestaru će se u nedjelju prikazivati intimna obiteljskoj priča ,,Sentimental Value”, urnebesna romantična komedija ,,Pillion" britanskog redatelja Harryja Lightona, film ,,Father Mother Sister Brother”, te još jedna priča o obitelji i identitetu ,,Bouchra”. U restauriranom izdanju, u Branimiru će se prikazivati i crnohumorna apsurdistička drama ,,Dogtooth”. U MSU-u možete pogledati dirljivu dramu ,,Sorry, Baby” o glavnoj junakinji koja se u svojoj samoći pokušava suočiti s traumom seksualnog slostavljanja. KIC će za kraj ostaviti dirljivi film ceste ,,Where the Wind Comes From" o dvoje prijatelja koji kreću na put Tunisom koji će njihovo čvrsto prijateljstvo staviti na kušnju.

Sve detaljnije o rasporedu i filmovima, kao i o ulaznicama, može se pronaći na službenoj stranici ZFF-a.