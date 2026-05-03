Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 63
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#VEDRAN PAVLEK
#PROJEKT PANTHEON
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#CIJENE
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
DONOSIMO DETALJE

Kreće višemjesečna prometna operacija: Od sutra radovi na jednoj od najvažnijih zagrebačkih prometnica

Zagreb: Završeni radovi na nadvožnjaku iznad Selske na Zagrebačkoj aveniji
Luka Stanzl/PIXSELL
VL
Autor
Večernji.hr
03.05.2026.
u 11:17

Svi radovi koji utječu na promet u cijelosti prikazani na internetskoj stranici regulacije.zagreb.hr , a prometne regulacije u realnom vremenu su dostupne u navigacijskim aplikacijama Google Maps i Waze.

Radovi na održavanju nadvožnjaka na Zagrebačkoj aveniji iznad Selske počinju sutra od 9 sati, javljaju iz Grada. U prvoj fazi zatvara se južni kolnik nadvožnjaka, dok će se promet na sjevernom kolniku odvijati dvosmjerno, po jednom trakom u svakom smjeru. Na donjoj razini raskrižja promet će se i dalje odvijati u oba smjera, s po dvije prometne trake za istok i zapad, objašnjavaju. Nakon završetka radova na južnom kolniku, radovi se, pak, sele na sjeverni kolnik, uz zadržavanje dvosmjernog prometa bez potpunog prekida u smjeru istok–zapad. A u razdoblju od 15. srpnja do 15. kolovoza bit će ukinuto lijevo skretanje preko raskrižja.

Radovi na nadvožnjaku, napominju, provode se zbog očuvanja njegove statičke sigurnosti, funkcionalnosti i dugotrajnog korištenja, čime se građanima osigurava sigurnije i pouzdanije svakodnevno prometovanje, kažu s Radićeva trga. "Pravovremenim zahvatima sprječavaju se veća oštećenja i skupe, dugotrajne rekonstrukcije u budućnosti, što znači manje zastoja i niže troškove za zajednicu", ističu.

Radi se cjelovita sanaciju konstrukcije, uključujući popravke betona, injektiranje pukotina, obnovu rubnjaka i zamjenu prijelaznih elemenata, čime se dodatno povećava sigurnost svih sudionika u prometu i produžuje vijek trajanja infrastrukture, objašnjavaju te dodaju kako su svi radovi koji utječu na promet u cijelosti prikazani na internetskoj stranici regulacije.zagreb.hr , a prometne regulacije u realnom vremenu su dostupne u navigacijskim aplikacijama Google Maps i Waze.
Ključne riječi
radovi nadvožnjak zagrebačka selska Zagreb

Komentara 11

Pogledaj Sve
OS
Ostrež
11:28 03.05.2026.

Pa kaj nisu nedavno tam kopali? Tim nesposobnjakovićima znači trebaju mjeseci da to poprave

PR
prajdali100
12:23 03.05.2026.

Senfovci " čuda rade".Zamisli kakav grandiozni posao.P.S. Jučer,na godišnjicu napada na Zagreb,ne daj bože da izusti tko je to uradio ! Da kaže koju žešću riječ osude! Sram ga bilo.

Avatar Tata za Ustav
Tata za Ustav
12:50 03.05.2026.

Mislite malo. Koordinatori sekte Možemo, Tomislav Tomašević i Sandra Benčić, su zajedno studirali ukupno 30 godina. Sandri Benčić je trebalo 18 godina da završi pravo, a Tomašević u četiri godine na pravu nije uspio dati niti jedan ispit, i na kraju je završio politologiju nakon 12 godina. Glavni možemovski kadar za radove u Zagrebu je Luka Korlaet, koji je jedva diplomirao nakon 9 godina studiranja. Djeluje li nekome da je ta ekipa u stanju išta koordinirati, ili da je uopće u stanju razumjeti nužnost otvaranja alternativnih pravaca tijekom radova?

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!